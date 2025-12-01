Ричмонд
Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 30 секунд до финальной сирены. Теперь на счету российского нападающего 68 голов в пустые ворота. Хоккеист обновил свой собственный рекорд. Второе место по этому показателю в истории лиги занимает канадец Уэйн Гретцки (56).

Александр Овечкин с 12 шайбами вышел на второе место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ среди россиян, обойдя форварда «Тампы» Никиту Кучерова и нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева (по 11). Лидирует в снайперской гонке форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 17.

Всего на счету Овечкина 909 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 986 с учетом плей-офф. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).

Также Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс». Эта встреча стала 458-й в карьере 40-летнего россиянина с двумя набранными очками. Овечкин превзошел по этому показателю бывшего игрока «Бостона» Фила Эспозито, выйдя на чистое 11-е место в истории НХЛ.

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками. «Кэпиталз» отправляются в поездку в Калифорнию, где сыграют с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом».

Айлендерс
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
30.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15648 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-51:55)
Логан Томпсон
Илья Сорокин
(52:24-57:22)
Илья Сорокин
(58:08-58:17)
Илья Сорокин
(c 59:29)
1-й период
07:25
Мэттью Шефер
07:37
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Райан Леонард)
2-й период
21:22
Том Уилсон
24:02
Джейкоб Чикран
33:58
Том Уилсон
3-й период
40:55
Скотт Мэйфилд
52:24
Энтони Бовилье
53:43
Бо Хорват
(Андерс Ли, Райан Пулок)
58:49
Алексей Протас
(Том Уилсон, Мэтт Рой)
59:29
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Статистика
Айлендерс
Вашингтон
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
