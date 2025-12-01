Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 30 секунд до финальной сирены. Теперь на счету российского нападающего 68 голов в пустые ворота. Хоккеист обновил свой собственный рекорд. Второе место по этому показателю в истории лиги занимает канадец Уэйн Гретцки (56).
Александр Овечкин с 12 шайбами вышел на второе место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ среди россиян, обойдя форварда «Тампы» Никиту Кучерова и нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева (по 11). Лидирует в снайперской гонке форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 17.
Всего на счету Овечкина 909 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 986 с учетом плей-офф. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).
Также Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс». Эта встреча стала 458-й в карьере 40-летнего россиянина с двумя набранными очками. Овечкин превзошел по этому показателю бывшего игрока «Бостона» Фила Эспозито, выйдя на чистое 11-е место в истории НХЛ.
«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками. «Кэпиталз» отправляются в поездку в Калифорнию, где сыграют с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом».
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Илья Сорокин
(00:00-51:55)
Логан Томпсон
Илья Сорокин
(52:24-57:22)
Илья Сорокин
(58:08-58:17)
Илья Сорокин
(c 59:29)
07:25
Мэттью Шефер
07:37
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Райан Леонард)
21:22
Том Уилсон
24:02
Джейкоб Чикран
33:58
Том Уилсон
40:55
Скотт Мэйфилд
52:24
Энтони Бовилье
53:43
Бо Хорват
(Андерс Ли, Райан Пулок)
58:49
Алексей Протас
(Том Уилсон, Мэтт Рой)
59:29
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит