Шайба Гаврикова и два паса Панарина принесли «Рейнджерс» победу

У хозяев голами в основное время отметились Карсон Суси (7') и Уилл Кайлли (58'), у гостей забивали Кайл Капобьянко (10') и Микко Рантанен (50'). Победу «Рейнджерс» на второй минуте овертайма принес точный бросок Владислава Гаврикова.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил пятую шайбу в этом сезоне и был признан первой звездой встречи. 30-летний россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 34-летний россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.
«Рейнджерс» выиграли четыре из пяти последних встреч и поднялись на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 5 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Оттавы».
Майк Салливан
Глен Гулутзан
Игорь Шестеркин
(00:00-57:32)
Кейси Десмит
(00:00-61:09)
Игорь Шестеркин
(57:47-61:09)
04:41
Карсон Соуси
06:51
Карсон Соуси
(Ноа Лаба, Конор Шири)
09:04
Кайл Капобьянко
11:40
Алекс Петровик
32:37
Джастин Хрыковиан
35:10
Карсон Соуси
37:59
Оскар Бек
44:13
Сэм Стил
44:13
Сэм Стил
49:32
Микко Рантанен
(Уайатт Джонстон)
57:47
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
61:09
Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит