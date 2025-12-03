Ричмонд
Шайба Гаврикова и два паса Панарина принесли «Рейнджерс» победу

«Рейнджерс» дома обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев голами в основное время отметились Карсон Суси (7') и Уилл Кайлли (58'), у гостей забивали Кайл Капобьянко (10') и Микко Рантанен (50'). Победу «Рейнджерс» на второй минуте овертайма принес точный бросок Владислава Гаврикова.

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил пятую шайбу в этом сезоне и был признан первой звездой встречи. 30-летний россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 34-летний россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» выиграли четыре из пяти последних встреч и поднялись на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 5 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Оттавы».

Рейнджерс
3:2
1:1, 0:0, 1:1
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
3.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 16950 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Глен Гулутзан
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-57:32)
Кейси Десмит
(00:00-61:09)
Игорь Шестеркин
(57:47-61:09)
1-й период
04:41
Карсон Соуси
06:51
Карсон Соуси
(Ноа Лаба, Конор Шири)
09:04
Кайл Капобьянко
11:40
Алекс Петровик
2-й период
32:37
Джастин Хрыковиан
35:10
Карсон Соуси
37:59
Оскар Бек
3-й период
44:13
Сэм Стил
44:13
Сэм Стил
49:32
Микко Рантанен
(Уайатт Джонстон)
57:47
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Артемий Панарин)
Овертайм
61:09
Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
Статистика
Рейнджерс
Даллас
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит