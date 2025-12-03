Шайба Гаврикова и два паса Панарина принесли «Рейнджерс» победу

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 34-летний россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.