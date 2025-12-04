Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сочи
П1
1.30
X
7.40
П2
7.80
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Вашингтон
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Даллас
3
П1
X
П2

Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ

«Монреаль» дома обыграл «Виннипег» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (30') и Оливер Капанен (35'). У гостей забивали Марк Шайфли (19') и Кайл Коннор (32'). Победу «Монреалю» принес точный бросок Коула Кофилда в послематчевой серии буллитов.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 19-летний россиянин был признан второй звездой встречи.

Всего на счету Демидова 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 20 (6+14) очков. Он добрался до этой отметки быстрее всех новичков «Монреаля» в XXI веке.

«Монреаль» является самым титулованным клубом в истории НХЛ. На счету «хабов» 25 чемпионских титулов — почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Торонто» (13).

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» располагается на седьмой строчке, отставая от лидирующего «Вашингтона» на пять очков. В воскресенье, 7 декабря, «хабы» на выезде сыграют против «Торонто».

Монреаль
3:2
0:1, 2:1, 0:0, 0:0
Б
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
4.12.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Скотт Арниел
Вратари
Якуб Добеш
Эрик Комри
1-й период
15:00
Арбер Джекай
15:00
Адам Лаури
18:35
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
2-й период
29:31
Тэннер Пирсон
29:59
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
31:53
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
34:03
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Александр Тексье)
3-й период
42:34
Иван Демидов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Коул Кофилд
(Монреаль)
Статистика
Монреаль
Виннипег
Штрафное время
7
7
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит