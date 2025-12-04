Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (30') и Оливер Капанен (35'). У гостей забивали Марк Шайфли (19') и Кайл Коннор (32'). Победу «Монреалю» принес точный бросок Коула Кофилда в послематчевой серии буллитов.
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 19-летний россиянин был признан второй звездой встречи.
Всего на счету Демидова 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 20 (6+14) очков. Он добрался до этой отметки быстрее всех новичков «Монреаля» в XXI веке.
«Монреаль» является самым титулованным клубом в истории НХЛ. На счету «хабов» 25 чемпионских титулов — почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Торонто» (13).
В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» располагается на седьмой строчке, отставая от лидирующего «Вашингтона» на пять очков. В воскресенье, 7 декабря, «хабы» на выезде сыграют против «Торонто».
Мартен Сан-Луи
Скотт Арниел
Якуб Добеш
Эрик Комри
15:00
Арбер Джекай
15:00
Адам Лаури
18:35
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
29:31
Тэннер Пирсон
29:59
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
31:53
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
34:03
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Александр Тексье)
42:34
Иван Демидов
победный бросок: Коул Кофилд
(Монреаль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит