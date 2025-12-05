Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.54
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков в НХЛ

34-летний нападающий стал восьмым хоккеистом из России, кому это удалось.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Оттаву» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У гостей голами отметились Мика Зибанеджад (4'), Владислав Гавриков (10'), Уильям Борген (28') и Артемий Панарин (60'). У хозяев отличились Дилан Козенс (19') и Дрейк Батерсон (54').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил девятую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. Также в активе 34-летнего россиянина результативная передача. Всего на счету Панарина 29 матчей, в которых он набрал 30 (9+21) очков.

В этом матче Панарин достиг отметки в 900 (311+589) набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На это ему потребовался 781 матч.

Ранее это удавалось Александру Овечкину (1 652 очка), Евгению Малкину (1 375), Сергею Федорову (1 179), Александру Могильному (1 032), Алексею Ковалеву (1 029), Никите Кучерову (1 028) и Павлу Дацюку (918).

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шестую шайбу в сезоне. В активе 30-летнего россиянина 29 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 13 (6+7) очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Рейнджерс» одержали пять побед в шести последних матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 6 декабря, нью-йоркцы дома сыграют против «Колорадо».

Оттава
2:4
1:2, 0:1, 1:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
5.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 15533 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Майк Салливан
Вратари
Леэви Мериляйнен
(00:00-57:55)
Игорь Шестеркин
Леэви Мериляйнен
(59:16-59:18)
1-й период
03:19
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
09:45
Владислав Гавриков
(Брэйден Шнайдер, Джей Ти Миллер)
17:43
Уилл Куилль
18:30
Дилан Козенс
(Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон)
2-й период
27:24
Уильям Борген
(Джонни Бродзински, Карсон Соуси)
32:13
Тим Штюцле
3-й период
48:50
Уильям Борген
52:09
Джей Ти Миллер
53:08
Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
59:16
Артемий Панарин
(Джей Ти Миллер, Винс Трочек)
Статистика
Оттава
Рейнджерс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
