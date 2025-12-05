Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков в НХЛ

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Оттаву» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У гостей голами отметились Мика Зибанеджад (4'), Владислав Гавриков (10'), Уильям Борген (28') и Артемий Панарин (60'). У хозяев отличились Дилан Козенс (19') и Дрейк Батерсон (54').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил девятую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. Также в активе 34-летнего россиянина результативная передача. Всего на счету Панарина 29 матчей, в которых он набрал 30 (9+21) очков.
В этом матче Панарин достиг отметки в 900 (311+589) набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На это ему потребовался 781 матч.
Ранее это удавалось Александру Овечкину (1 652 очка), Евгению Малкину (1 375), Сергею Федорову (1 179), Александру Могильному (1 032), Алексею Ковалеву (1 029), Никите Кучерову (1 028) и Павлу Дацюку (918).
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шестую шайбу в сезоне. В активе 30-летнего россиянина 29 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 13 (6+7) очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
«Рейнджерс» одержали пять побед в шести последних матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 6 декабря, нью-йоркцы дома сыграют против «Колорадо».
Трэвис Грин
Майк Салливан
Леэви Мериляйнен
(00:00-57:55)
Игорь Шестеркин
Леэви Мериляйнен
(59:16-59:18)
03:19
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
09:45
Владислав Гавриков
(Брэйден Шнайдер, Джей Ти Миллер)
17:43
Уилл Куилль
18:30
Дилан Козенс
(Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон)
27:24
Уильям Борген
(Джонни Бродзински, Карсон Соуси)
32:13
Тим Штюцле
48:50
Уильям Борген
52:09
Джей Ти Миллер
53:08
Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
59:16
Артемий Панарин
(Джей Ти Миллер, Винс Трочек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит