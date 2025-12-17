Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
6
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Шайба Подколзина принесла «Эдмонтону» победу над «Питтсбургом»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Питтсбург» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Коннор Макдэвид (12', 59'), еще по одной шайбе забросили Зак Хайман (12'), Мэтт Савой (25'), Эван Бушар (30') и Василий Подколзин (47'). У хозяев отличились Томми Новак (20'), Эрик Карлссон (27'), Брайан Раст (57') и Дэнтон Хайнен (60').

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил девятую шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 24-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 16 (9+7) набранных очков.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер и преодолел отметку в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до этой отметки. Для этого ему потребовалось 824 матча.

«Эдмонтон» выиграл три из четырех последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 19 декабря, «нефтяники» на выезде сыграют против «Бостона».

Другие матчи игрового дня

«Бостон» дома победил «Юту» (4:1). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов и защитник «Бостона» Никита Задоров записали на свой счет по результативной передаче. Нападающий «Юты» Даниил Бут также отметился результативной передачей.

«Коламбус» дома обыграл «Анахайм» (4:3 ОТ). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов и защитник «Коламбуса» Иван Проворов записали на свой счет по результативной передаче.

«Детройт» дома обыграл «Айлендерс» (3:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков из 21.

«Филадельфия» на выезде победила «Монреаль» (4:1). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей.

«Торонто» дома обыграл «Чикаго» (3:2). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Сан-Хосе» дома победил «Калгари» (6:3). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 27 из 30 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне. Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов провел дебютный матч в НХЛ и отметился результативной передачей.

«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» (5:3). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами.

Питтсбург
4:6
1:2, 1:2, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
17.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15285 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Крис Ноблок
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-57:26)
Тристан Джерри
1-й период
06:14
Маттиас Экхольм
09:12
Дэнтон Хейнен
10:20
Брайан Раст
10:38
Бретт Кулак
11:38
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
11:52
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
19:15
Томас Новак
(Энтони Манта)
2-й период
24:35
Мэтт Савой
(Маттиас Янмарк, Алек Регула)
25:30
Леон Драйзайтль
26:24
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
28:06
Джастин Бразо
29:36
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
34:02
Дарнелл Нерс
38:14
Алек Регула
3-й период
46:47
Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм)
48:14
Тай Эмберсон
48:14
Тай Эмберсон
56:51
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Энтони Манта)
58:41
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
59:46
Дэнтон Хейнен
(Райан Ши, Томас Новак)
Статистика
Питтсбург
Эдмонтон
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит