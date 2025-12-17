Шайба Подколзина принесла «Эдмонтону» победу над «Питтсбургом»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер и преодолел отметку в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до этой отметки. Для этого ему потребовалось 824 матча.