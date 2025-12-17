Шайба Подколзина принесла «Эдмонтону» победу над «Питтсбургом»

У гостей дубль оформил Коннор Макдэвид (12', 59'), еще по одной шайбе забросили Зак Хайман (12'), Мэтт Савой (25'), Эван Бушар (30') и Василий Подколзин (47'). У хозяев отличились Томми Новак (20'), Эрик Карлссон (27'), Брайан Раст (57') и Дэнтон Хайнен (60').
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил девятую шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 24-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 16 (9+7) набранных очков.
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер и преодолел отметку в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до этой отметки. Для этого ему потребовалось 824 матча.
«Эдмонтон» выиграл три из четырех последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 19 декабря, «нефтяники» на выезде сыграют против «Бостона».
Другие матчи игрового дня
«Бостон» дома победил «Юту» (4:1). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов и защитник «Бостона» Никита Задоров записали на свой счет по результативной передаче. Нападающий «Юты» Даниил Бут также отметился результативной передачей.
«Коламбус» дома обыграл «Анахайм» (4:3 ОТ). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов и защитник «Коламбуса» Иван Проворов записали на свой счет по результативной передаче.
«Детройт» дома обыграл «Айлендерс» (3:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков из 21.
«Филадельфия» на выезде победила «Монреаль» (4:1). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей.
«Торонто» дома обыграл «Чикаго» (3:2). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился результативной передачей.
«Сан-Хосе» дома победил «Калгари» (6:3). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 27 из 30 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне. Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов провел дебютный матч в НХЛ и отметился результативной передачей.
«Колорадо» на выезде обыграл «Сиэтл» (5:3). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами.
Дэн Мьюз
Крис Ноблок
Стюарт Скиннер
(00:00-57:26)
Тристан Джерри
06:14
Маттиас Экхольм
09:12
Дэнтон Хейнен
10:20
Брайан Раст
10:38
Бретт Кулак
11:38
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
11:52
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
19:15
Томас Новак
(Энтони Манта)
24:35
Мэтт Савой
(Маттиас Янмарк, Алек Регула)
25:30
Леон Драйзайтль
26:24
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
28:06
Джастин Бразо
29:36
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
34:02
Дарнелл Нерс
38:14
Алек Регула
46:47
Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм)
48:14
Тай Эмберсон
48:14
Тай Эмберсон
56:51
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Энтони Манта)
58:41
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
59:46
Дэнтон Хейнен
(Райан Ши, Томас Новак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит