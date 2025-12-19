Гол Тарасенко и три очка Капризова принесли «Миннесоте» победу

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман (34'), Владимир Тарасенко (37'), Йоэль Эрикссон Эк (52'), Кирилл Капризов (59') и Мэтт Болди (59'). У хозяев дубль оформил Зак Веренски (16', 38').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Также 28-летний россиянин поучаствовал в первом и пятом голах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету Капризова 35 сыгранных матчей, в которых он набрал 41 (22+19) очко. Благодаря этому результату он вернулся в топ-10 лучших бомбардиров сезона.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 сыгранных матчей, в которых он набрал 17 (6+11) очков.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету 28-летнего россиянина 35 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.
Нападающий «Миннесоты» Даниил Юров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 21-летнего россиянина 28 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.
В матче «Коламбус» — «Миннесота» сыграли сразу восемь российских хоккеистов, что сделало эту встречу одной из самых «русских» в нынешнем сезоне НХЛ. Со стороны «Коламбуса» в этой игре приняли участие защитник Иван Проворов, а также нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, которые не сумели отметиться результативными действиями.
«Миннесота» одержала шестую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 20 декабря, «дикари» дома сыграют против «Эдмонтона».
«Коламбус» проиграл шесть из семи последних матчей и занимает последнее, 16-е место на Востоке. В воскресенье, 21 декабря, «мундиры» на выезде сыграют против «Анахайма».
Дин Эвасон
Джон Хайнс
Джет Гривз
(00:00-57:47)
Йеспер Валльстедт
Джет Гривз
(58:08-58:28)
Джет Гривз
(c 58:46)
02:14
Николя Обе-Кубель
15:20
Зак Веренски
(Чарли Койл, Коул Силлинджер)
31:53
Зак Эштон-Риз
33:30
Райан Хартман
(Брок Фэйбер, Кирилл Капризов)
36:15
Владимир Тарасенко
(Яков Тренин, Данила Юров)
37:39
Зак Веренски
51:50
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Яков Тренин)
58:08
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
58:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
59:04
Тайлер Питлик
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит