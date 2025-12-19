Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.26
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.45
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Гол Тарасенко и три очка Капризова принесли «Миннесоте» победу

«Миннесота» на выезде обыграла «Коламбус» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман (34'), Владимир Тарасенко (37'), Йоэль Эрикссон Эк (52'), Кирилл Капризов (59') и Мэтт Болди (59'). У хозяев дубль оформил Зак Веренски (16', 38').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Также 28-летний россиянин поучаствовал в первом и пятом голах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету Капризова 35 сыгранных матчей, в которых он набрал 41 (22+19) очко. Благодаря этому результату он вернулся в топ-10 лучших бомбардиров сезона.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 сыгранных матчей, в которых он набрал 17 (6+11) очков.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету 28-летнего россиянина 35 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.

Нападающий «Миннесоты» Даниил Юров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 21-летнего россиянина 28 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.

В матче «Коламбус» — «Миннесота» сыграли сразу восемь российских хоккеистов, что сделало эту встречу одной из самых «русских» в нынешнем сезоне НХЛ. Со стороны «Коламбуса» в этой игре приняли участие защитник Иван Проворов, а также нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, которые не сумели отметиться результативными действиями.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 20 декабря, «дикари» дома сыграют против «Эдмонтона».

«Коламбус» проиграл шесть из семи последних матчей и занимает последнее, 16-е место на Востоке. В воскресенье, 21 декабря, «мундиры» на выезде сыграют против «Анахайма».

Коламбус
2:5
1:0, 1:2, 0:3
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
19.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 14845 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Джон Хайнс
Вратари
Джет Гривз
(00:00-57:47)
Йеспер Валльстедт
Джет Гривз
(58:08-58:28)
Джет Гривз
(c 58:46)
1-й период
02:14
Николя Обе-Кубель
15:20
Зак Веренски
(Чарли Койл, Коул Силлинджер)
2-й период
31:53
Зак Эштон-Риз
33:30
Райан Хартман
(Брок Фэйбер, Кирилл Капризов)
36:15
Владимир Тарасенко
(Яков Тренин, Данила Юров)
37:39
Зак Веренски
3-й период
51:50
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Яков Тренин)
58:08
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
58:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
59:04
Тайлер Питлик
Статистика
Коламбус
Миннесота
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше