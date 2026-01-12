Гол Воронкова в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Ютой»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 25-летнего россиянина 41 сыгранный матч, в котором он набрал 37 (16+21) очков.