Гол Воронкова в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Ютой»

«Коламбус» на выезде обыграл «Юту» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев голами в основное время отметились Джек Макбэйн (17') и Михаил Сергачев (22'), у гостей забивали Микаэль Пюухтия (3') и Чарли Койл (39'). Победу «Коламбусу» на 61-й секунде овертайма принес точный бросок Дмитрия Воронкова.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 16-ю шайбу в этом сезоне и был признан первой звездой матча. Всего на счету 25-летнего россиянина 45 сыгранных матчей, в которых он набрал 29 (16+13) очков.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 25-летнего россиянина 41 сыгранный матч, в котором он набрал 37 (16+21) очков.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов принял участие в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина 45 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (5+13) очкоы.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил седьмую шайбу в этом сезоне и был признан второй звездой матча. Всего на счету 27-летнего россиянина 46 сыгранных матчей, в которых он набрал 32 (7+25) очка.

«Коламбус» прервал серию из четырех поражений подряд и продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 14 января, «мундиры» дома сыграют против «Калгари».

«Юта» прервала серию из трех побед и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В тот же день команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет против «Торонто».

Юта
2:3
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
12.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Дин Эвасон
Вратари
Витек Ванечек
(00:00-61:01)
Джет Гривз
(00:00-61:01)
1-й период
02:47
Микаэль Пюхтия
(Дэнтон Хейнен, Иван Проворов)
09:45
Дмитрий Воронков
16:20
Джек Макбэйн
(Ник Десаймон, Клэйтон Келлер)
2-й период
21:02
Михаил Сергачев
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
37:29
Джек Макбэйн
38:31
Чарли Койл
(Адам Фантилли, Кирилл Марченко)
3-й период
40:19
Джек Макбэйн
42:04
Бун Дженнер
59:36
Даниил Бут
Овертайм
61:01
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
Статистика
Юта
Коламбус
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит