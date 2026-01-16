Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Гол и пас Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Ванкувером»

«Коламбус» дома обыграл «Ванкувер» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Койл (18'), Кирилл Марченко (26'), Зак Веренски (31') и Кент Джонсон (51'). У гостей единственный результативный бросок на счету Брока Босера (35').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 17-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина 43 сыгранных матчей, в которых он набрал 40 (17+23) очков.

«Коламбус» одержал третью победу подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 18 января, «мундиры» на выезде сыграют против «Питтсбурга».

Другие матчи игрового дня:

«Бостон» дома победил «Сиэтл» (4:2). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил десятую шайбу в этом сезоне.

«Виннипег» на выезде обыграл «Миннесоту» (6:2). Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил седьмую шайбу в этом сезоне, ему ассистировал Владимир Тарасенко.