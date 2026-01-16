Гол и пас Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Ванкувером»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 17-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина 43 сыгранных матчей, в которых он набрал 40 (17+23) очков.