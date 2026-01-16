Гол и пас Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Ванкувером»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Койл (18'), Кирилл Марченко (26'), Зак Веренски (31') и Кент Джонсон (51'). У гостей единственный результативный бросок на счету Брока Босера (35').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 17-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина 43 сыгранных матчей, в которых он набрал 40 (17+23) очков.
«Коламбус» одержал третью победу подряд и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 18 января, «мундиры» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
Другие матчи игрового дня:
«Бостон» дома победил «Сиэтл» (4:2). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил десятую шайбу в этом сезоне.
«Виннипег» на выезде обыграл «Миннесоту» (6:2). Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил седьмую шайбу в этом сезоне, ему ассистировал Владимир Тарасенко.