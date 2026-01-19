Гол и пас Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»

Дубль в этой встрече оформил Зак Хайман (19', 31'), еще по одной шайбе забросили Райан Нюджент-Хопкинс (6'), Эндрю Манджапане (12') и Василий Подколзин (42').
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в третьем голе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 23 (12+11) набранных очка.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от капитана «Колорадо» Натана Маккиннона на три балла. На счету 29-летнего канадца после 50 сыгранных матчей 85 (30+55) набранных очков.
«Эдмонтон» выиграл пять из восьми последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 21 января, «нефтяники» дома сыграют против «Нью-Джерси».
«Сент-Луис» проиграл четыре из шести последних матчей и занимает 13-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В тот же день «блюзмены» на выезде сыграют против «Виннипега».
Крис Ноблок
Джим Монтгомери
Коннор Ингрэм
Джордан Биннингтон
01:56
Командный штраф
05:18
Брэйден Шенн
05:55
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Джейк Уолман)
06:24
Эван Бушар
11:52
Эндрю Манджапане
(Кертис Лазар)
12:57
Натан Уокер
14:01
Тайлер Такер
18:43
Зак Хаймэн
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
20:14
Маттиас Экхольм
30:52
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
38:19
Эван Бушар
41:19
Василий Подколзин
(Коннор Макдэвид, Зак Хаймэн)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит