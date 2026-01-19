Ричмонд
Гол и пас Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»

«Эдмонтон» дома обыграл «Сент-Луис» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дубль в этой встрече оформил Зак Хайман (19', 31'), еще по одной шайбе забросили Райан Нюджент-Хопкинс (6'), Эндрю Манджапане (12') и Василий Подколзин (42').

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в третьем голе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 50 сыгранных матчей 23 (12+11) набранных очка.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от капитана «Колорадо» Натана Маккиннона на три балла. На счету 29-летнего канадца после 50 сыгранных матчей 85 (30+55) набранных очков.

«Эдмонтон» выиграл пять из восьми последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 21 января, «нефтяники» дома сыграют против «Нью-Джерси».

«Сент-Луис» проиграл четыре из шести последних матчей и занимает 13-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В тот же день «блюзмены» на выезде сыграют против «Виннипега».

Эдмонтон
5:0
3:0, 1:0, 1:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
19.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джим Монтгомери
Вратари
Коннор Ингрэм
Джордан Биннингтон
1-й период
01:56
Командный штраф
05:18
Брэйден Шенн
05:55
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Джейк Уолман)
06:24
Эван Бушар
11:52
Эндрю Манджапане
(Кертис Лазар)
12:57
Натан Уокер
14:01
Тайлер Такер
18:43
Зак Хаймэн
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
2-й период
20:14
Маттиас Экхольм
30:52
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
38:19
Эван Бушар
3-й период
41:19
Василий Подколзин
(Коннор Макдэвид, Зак Хаймэн)
Статистика
Эдмонтон
Сент-Луис
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит