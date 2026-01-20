Ричмонд
Овечкин отметился голевой передачей в матче против лидера НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Натан Маккиннон (28', 57'), еще по одной шайбе забросили Паркер Келли (6'), Виктор Олофссон (36') и Арттури Лехконен (53'). У гостей отличились Джейкоб Чикран (8') и Этен Фрэнк (37').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин провел на льду 15 минут 59 секунд, отметившись пятью бросками в створ ворот при положительном показателе полезности — «+1». Текущая безголевая серия Овечкина насчитывает четыре матча.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина «Колорадо» дома обыграл «Вашингтон» 50 сыгранных матчей, в которых он набрал 42 (20+22) очка. На данный момент он отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 32 игры.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 22 января, «столичные» на выезде сыграют против «Ванкувера».

Колорадо
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
20.01.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18136 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Спенсер Карбери
Вратари
Скотт Уэджвуд
Чарли Линдгрен
1-й период
01:49
Илья Соловьев
05:54
Паркер Келли
(Кэйл Макар)
06:56
Скотт Уэджвуд
07:27
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Итен Фрэнк)
15:42
Джош Мэнсон
2-й период
24:23
Джейкоб Чикран
24:23
Джейкоб Чикран
27:03
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Виктор Олофссон)
28:50
Самуэль Жирар
28:50
Иван Мирошниченко
31:58
Алексей Протас
35:58
Виктор Олофссон
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
36:15
Итен Фрэнк
(Александр Овечкин, Ник Дауд)
3-й период
44:26
Джейкоб Чикран
45:01
Энтони Бовилье
45:28
Брок Нельсон
52:32
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон)
56:30
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас)
59:42
Чарли Линдгрен
Статистика
Колорадо
Вашингтон
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
