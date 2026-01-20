Овечкин отметился голевой передачей в матче против лидера НХЛ

У хозяев дублем отметился Натан Маккиннон (28', 57'), еще по одной шайбе забросили Паркер Келли (6'), Виктор Олофссон (36') и Арттури Лехконен (53'). У гостей отличились Джейкоб Чикран (8') и Этен Фрэнк (37').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин провел на льду 15 минут 59 секунд, отметившись пятью бросками в створ ворот при положительном показателе полезности — «+1». Текущая безголевая серия Овечкина насчитывает четыре матча.
Всего в этом сезоне на счету Овечкина «Колорадо» дома обыграл «Вашингтон» 50 сыгранных матчей, в которых он набрал 42 (20+22) очка. На данный момент он отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 32 игры.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 22 января, «столичные» на выезде сыграют против «Ванкувера».
Джаред Беднар
Спенсер Карбери
Скотт Уэджвуд
Чарли Линдгрен
01:49
Илья Соловьев
05:54
Паркер Келли
(Кэйл Макар)
06:56
Скотт Уэджвуд
07:27
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Итен Фрэнк)
15:42
Джош Мэнсон
24:23
Джейкоб Чикран
24:23
Джейкоб Чикран
27:03
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Виктор Олофссон)
28:50
Самуэль Жирар
28:50
Иван Мирошниченко
31:58
Алексей Протас
35:58
Виктор Олофссон
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
36:15
Итен Фрэнк
(Александр Овечкин, Ник Дауд)
44:26
Джейкоб Чикран
45:01
Энтони Бовилье
45:28
Брок Нельсон
52:32
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон)
56:30
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас)
59:42
Чарли Линдгрен
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит