Дубль и пас Тарасенко принесли «Миннесоте» победу над «Торонто»

У гостей хет-трик оформил Маркус Фолиньо (27', 40', 58'), дубль на счету Владимира Тарасенко (5', 29'), еще одну шайбу забросил Райан Хартман (11'). У хозяев отличились Джон Таварес (19'), Николас Робертсон (47') и Остон Мэттьюс (56').
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 10-ю и 11-ю шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал в последней шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина 43 сыгранных матча, в которых он набрал 26 (11+15) очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первых двух шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 28-летнего россиянина 50 сыгранных матчей, в которых он набрал 57 (25+32) очков. Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров принял участие в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина 43 сыгранных матча, в которых он набрал 19 (7+12) очков.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на 11 очков. В среду, 21 января, «дикари» на выезде сыграют против «Монреаля».
Крэйг Беруби
Джон Хайнс
Джозеф Уолл
(00:00-40:00)
Филип Густавссон
Деннис Хилдеби
(40:00-56:46)
Деннис Хилдеби
(c 57:22)
03:58
Симон Бенуа
04:45
Владимир Тарасенко
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
10:29
Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
18:06
Джаред Сперджен
18:06
Джаред Сперджен
18:24
Джон Таварес
(Остон Мэттьюс, Мэттью Найз)
24:36
Брэндон Карло
26:53
Маркус Фолиньо
(Куинн Хьюз, Брок Фэйбер)
28:24
Владимир Тарасенко
(Куинн Хьюз)
30:18
Куинн Хьюз
37:23
Истон Коуэн
39:14
Маркус Фолиньо
(Данила Юров, Брок Фэйбер)
46:27
Николас Робертсон
(Истон Коуэн, Николя Руа)
48:37
Владимир Тарасенко
55:02
Остон Мэттьюс
(Макс Доми)
57:22
Маркус Фолиньо
(Владимир Тарасенко, Нико Штурм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит