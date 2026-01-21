Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Брэндон Хэйгел (16', 58'), еще по одной шайбе забросили Энтони Сирелли (22') и Джейк Генцел (24'). У гостей единственный гол на счету Тайлера Тоффоли (15').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в первой, второй и четвертой шайбах своей команды, записав на своей счет три результативные передачи. Всего на счету 32-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 73 (24+49) набранных очка.

Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон») и Натану Маккиннону («Колорадо»), на счету которых по 85 результативных баллов.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой встречи. 31-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

«Тампа» выиграла 13 из 14 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» по дополнительным показателям. В субботу, 24 января, «молнии» на выезде сыграют против «Чикаго».

«Сан-Хосе» проиграл две из трех последних игр и занимает седьмое место на Западе. В тот же день «акулы» дома сыграют против «Рейнджерс».

Тампа-Бэй
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
21.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Райан Варсофски
Вратари
Андрей Василевский
Ярослав Аскаров
(00:00-56:13)
Ярослав Аскаров
(c 57:41)
1-й период
14:37
Тайлер Тоффоли
(Вильям Эклунд, Александр Веннберг)
15:10
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
2-й период
21:49
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
23:17
Джейк Гюнцель
(Доминик Джеймс, Гейдж Гонсалвес)
26:51
Райан Ривз
32:57
Командный штраф
3-й период
57:41
Брэндон Хагель
(Янис Мозер, Джейк Гюнцель)
Статистика
Тампа-Бэй
Сан-Хосе
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
