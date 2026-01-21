Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сан-Хосе»

У хозяев дубль оформил Брэндон Хэйгел (16', 58'), еще по одной шайбе забросили Энтони Сирелли (22') и Джейк Генцел (24'). У гостей единственный гол на счету Тайлера Тоффоли (15').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в первой, второй и четвертой шайбах своей команды, записав на своей счет три результативные передачи. Всего на счету 32-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 73 (24+49) набранных очка.
Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон») и Натану Маккиннону («Колорадо»), на счету которых по 85 результативных баллов.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой встречи. 31-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.
«Тампа» выиграла 13 из 14 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» по дополнительным показателям. В субботу, 24 января, «молнии» на выезде сыграют против «Чикаго».
«Сан-Хосе» проиграл две из трех последних игр и занимает седьмое место на Западе. В тот же день «акулы» дома сыграют против «Рейнджерс».
Джон Купер
Райан Варсофски
Андрей Василевский
Ярослав Аскаров
(00:00-56:13)
Ярослав Аскаров
(c 57:41)
14:37
Тайлер Тоффоли
(Вильям Эклунд, Александр Веннберг)
15:10
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
21:49
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
23:17
Джейк Гюнцель
(Доминик Джеймс, Гейдж Гонсалвес)
26:51
Райан Ривз
32:57
Командный штраф
57:41
Брэндон Хагель
(Янис Мозер, Джейк Гюнцель)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит