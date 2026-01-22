Ричмонд
Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин (8'), Егор Чинахов (33'), Сидни Кросби (41') и Томас Новак (50'). У хозяев единственную шайбу забросил Егор Шарангович (40').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой встречи. 39-летний россиянин забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету Малкина 34 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 37 (11+26) очков.

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил седьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 40 сыгранных матчей 11 (7+4) набранных очков.

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 27-летнего белоруса после 46 сыгранных матчей 20 (11+9) набранных очков.

«Питтсбург» выиграл три из четырех последних встреч и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 23 января, «пингвины» на выезде сыграют против «Эдмонтона».

«Калгари» проиграл три из пяти последних матчей и занимает 13-е место на Западе. В субботу, 24 января, «огоньки» дома сыграют против «Вашингтона».

Калгари
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
22.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17997 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Дэн Мьюз
Вратари
Дастин Вольф
Стюарт Скиннер
1-й период
02:29
Райан Ломберг
07:49
Евгений Малкин
(Райан Ши, Джек Сент-Айвени)
2-й период
32:32
Егор Чинахов
(Томас Новак, Евгений Малкин)
39:57
Егор Шарангович
(Зак Уайтклауд, Кевин Бол)
3-й период
40:50
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
41:04
Томас Новак
49:19
Томас Новак
(Джек Сент-Айвени)
Статистика
Калгари
Питтсбург
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
