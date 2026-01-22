Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»

У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин (8'), Егор Чинахов (33'), Сидни Кросби (41') и Томас Новак (50'). У хозяев единственную шайбу забросил Егор Шарангович (40').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой встречи. 39-летний россиянин забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету Малкина 34 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 37 (11+26) очков.
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил седьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 40 сыгранных матчей 11 (7+4) набранных очков.
Нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 27-летнего белоруса после 46 сыгранных матчей 20 (11+9) набранных очков.
«Питтсбург» выиграл три из четырех последних встреч и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 23 января, «пингвины» на выезде сыграют против «Эдмонтона».
«Калгари» проиграл три из пяти последних матчей и занимает 13-е место на Западе. В субботу, 24 января, «огоньки» дома сыграют против «Вашингтона».
Райан Гуска
Дэн Мьюз
Дастин Вольф
Стюарт Скиннер
02:29
Райан Ломберг
07:49
Евгений Малкин
(Райан Ши, Джек Сент-Айвени)
32:32
Егор Чинахов
(Томас Новак, Евгений Малкин)
39:57
Егор Шарангович
(Зак Уайтклауд, Кевин Бол)
40:50
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
41:04
Томас Новак
49:19
Томас Новак
(Джек Сент-Айвени)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит