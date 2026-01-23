Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» победить «Эдмонтон»

У гостей дубль за 22 секунды оформил Энтони Манта (3', 3'), еще по одной шайбе забросили Сидни Кросби (3'), Рикард Ракелль (33'), Евгений Малкин (35') и Егор Чинахов (43'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейк Уолман (26') и Мэттью Савой (54').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой матча. 39-летний россиянин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Малкина после 35 сыгранных матчей 39 (12+27) набранных очков.
Малкин забросил 526-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на шестое место по голам среди европейских хоккеистов, превзойдя результат словака Мариана Госсы.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ среди европейцев:
- Александр Овечкин (Россия) — 917
- Яромир Ягр (Чехия) — 766
- Теему Селянне (Финляндия) — 684
- Яри Курри (Финляндия) — 601
- Матс Сундин (Швеция) — 564
- Евгений Малкин (Россия) — 526
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 31 сыгранного матча 12 (8+4) набранных очков.
«Питтсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на шесть очков. В понедельник, 26 января, «пингвины» на выезде сыграют против «Ванкувера».
Крис Ноблок
Дэн Мьюз
Тристан Джерри
Артур Шилов
02:20
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Коннор Клифтон)
02:42
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Бретт Кулак)
02:57
Сидни Кросби
(Джек Сент-Айвени, Райан Ши)
10:54
Спенсер Стэстни
11:25
Сидни Кросби
23:47
Коннор Макдэвид
25:19
Джейк Уолман
(Маттиас Янмарк)
32:29
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Евгений Малкин)
34:27
Евгений Малкин
36:57
Бенджамин Киндел
42:50
Егор Чинахов
(Томас Новак, Джек Сент-Айвени)
53:57
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит