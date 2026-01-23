Ричмонд
Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» победить «Эдмонтон»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Эдмонтон» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль за 22 секунды оформил Энтони Манта (3', 3'), еще по одной шайбе забросили Сидни Кросби (3'), Рикард Ракелль (33'), Евгений Малкин (35') и Егор Чинахов (43'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейк Уолман (26') и Мэттью Савой (54').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой матча. 39-летний россиянин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Малкина после 35 сыгранных матчей 39 (12+27) набранных очков.

Малкин забросил 526-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на шестое место по голам среди европейских хоккеистов, превзойдя результат словака Мариана Госсы.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ среди европейцев:

  1. Александр Овечкин (Россия) — 917
  2. Яромир Ягр (Чехия) — 766
  3. Теему Селянне (Финляндия) — 684
  4. Яри Курри (Финляндия) — 601
  5. Матс Сундин (Швеция) — 564
  6. Евгений Малкин (Россия) — 526

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 31 сыгранного матча 12 (8+4) набранных очков.

«Питтсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на шесть очков. В понедельник, 26 января, «пингвины» на выезде сыграют против «Ванкувера».

Эдмонтон
2:6
0:3, 1:2, 1:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
23.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Дэн Мьюз
Вратари
Тристан Джерри
Артур Шилов
1-й период
02:20
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Коннор Клифтон)
02:42
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Бретт Кулак)
02:57
Сидни Кросби
(Джек Сент-Айвени, Райан Ши)
10:54
Спенсер Стэстни
11:25
Сидни Кросби
2-й период
23:47
Коннор Макдэвид
25:19
Джейк Уолман
(Маттиас Янмарк)
32:29
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Евгений Малкин)
34:27
Евгений Малкин
36:57
Бенджамин Киндел
3-й период
42:50
Егор Чинахов
(Томас Новак, Джек Сент-Айвени)
53:57
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
Статистика
Эдмонтон
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
