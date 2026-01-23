«Сан-Хосе» отправил российского нападающего в АХЛ

17 ноября 2022 года в домашнем матче с «Адмиралом» (1:2) дебютировал в КХЛ в возрасте 16 лет и 11 месяцев, став самым молодым игроком «Динамо» в лиге. Забросив 3 января 2023 года в своем третьем матче шайбу в ворота ЦСКА (2:3 ОТ), стал самым молодым автором гола в истории «Динамо» в КХЛ в возрасте 17 лет. Чернышов был участником Матча звезд КХЛ в 2023 году в Санкт-Петербурге.