Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2

«Сан-Хосе» отправил российского нападающего в АХЛ

Российский хоккеист Игорь Чернышов будет играть в «Сан-Хосе Барракуда».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Сан-Хосе Шаркс» сообщил, что отправил российского нападающего Игоря Чернышова в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».

Нападающий из России дебютировал в НХЛ в текущем сезоне, он провел 15 матчей и набрал 11 очков. 20-летний Чернышов был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером «Сан-Хосе Шаркс».

17 ноября 2022 года в домашнем матче с «Адмиралом» (1:2) дебютировал в КХЛ в возрасте 16 лет и 11 месяцев, став самым молодым игроком «Динамо» в лиге. Забросив 3 января 2023 года в своем третьем матче шайбу в ворота ЦСКА (2:3 ОТ), стал самым молодым автором гола в истории «Динамо» в КХЛ в возрасте 17 лет. Чернышов был участником Матча звезд КХЛ в 2023 году в Санкт-Петербурге.

Форвард расторг контракт с «Динамо» в июле 2024 года, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке. Он начинал в хоккейной лиге Онтарио и Американской хоккейной лиге, но в начале сезоне-2025/2026 его подняли в основную команду «Сан-Хосе».

На данный момент «Сан-Хосе» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 53 очка. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра состоится 24 января, начало — в 6:00 мск.