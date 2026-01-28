«Айлендерс» обменял россиянина на двукратного чемпиона НХЛ

Палат выступает в НХЛ с 2012 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В общей сложности на его счету 1031 матч в НХЛ, в которых он набрал 618 (232+386) очков. В этом сезоне 34-летний чех провел 51 матч и записал на свой счет 10 (4+6) результативных баллов.