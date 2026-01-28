«Айлендерс» обменял россиянина на двукратного чемпиона НХЛ

27-летний россиянин обменян на 34-летнего чешского нападающего Ондржея Палата, а также два выбора на драфте — в третьем раунде 2026 года и шестом раунде 2027-го.
Цыплаков проводит свой второй сезон в НХЛ. В общей сложности он провел 104 матча, в которых набрал 37 (11+26) очков. В этом сезоне результативность россиянина серьезно упала — за 27 матчей он забросил лишь одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
В «Нью-Джерси» Цыплаков будет играть вместе с соотечественником Арсением Грицюком, который перебрался в НХЛ перед стартом нынешнего сезона.
Палат выступает в НХЛ с 2012 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В общей сложности на его счету 1031 матч в НХЛ, в которых он набрал 618 (232+386) очков. В этом сезоне 34-летний чех провел 51 матч и записал на свой счет 10 (4+6) результативных баллов.
«Нью-Джерси» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. «Айлендерс» располагаются на восьмой строчке на Востоке.