Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

«Айлендерс» обменял россиянина на двукратного чемпиона НХЛ

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков продолжит карьеру в «Нью-Джерси». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний россиянин обменян на 34-летнего чешского нападающего Ондржея Палата, а также два выбора на драфте — в третьем раунде 2026 года и шестом раунде 2027-го.

Цыплаков проводит свой второй сезон в НХЛ. В общей сложности он провел 104 матча, в которых набрал 37 (11+26) очков. В этом сезоне результативность россиянина серьезно упала — за 27 матчей он забросил лишь одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В «Нью-Джерси» Цыплаков будет играть вместе с соотечественником Арсением Грицюком, который перебрался в НХЛ перед стартом нынешнего сезона.

Палат выступает в НХЛ с 2012 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В общей сложности на его счету 1031 матч в НХЛ, в которых он набрал 618 (232+386) очков. В этом сезоне 34-летний чех провел 51 матч и записал на свой счет 10 (4+6) результативных баллов.

«Нью-Джерси» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. «Айлендерс» располагаются на восьмой строчке на Востоке.