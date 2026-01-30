Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству очков за один клуб

У хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт (59', 60'), еще одну шайбу забросил Бен Шьяро (30'). У гостей отличились Ник Дауд (7'), Дилан Строум (50') и Деклан Чисхольм (55'). Победу «Вашингтону» в серии буллитов принес точный бросок Дауда.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей, которая стала для него юбилейной 750-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 51-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.
Всего на счету Овечкина 1669 (919+750) очков в 1546 матчах регулярного чемпионата. 40-летний россиянин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб. Легендарный канадец набрал 1669 (583+1086) очков в 696 матчах за «Эдмонтон» — его первый клуб в НХЛ, за который он выступал с 1978 по 1988 год.
Лидеры НХЛ по числу набранных очков за один клуб:
- Горди Хоу («Детройт», 1946−1971) — 1809 (786+1023) в 1687 матчах
- Стив Айзерман («Детройт», 1983−2006) — 1755 (692+1063) в 1514 матчах
- Сидни Кросби («Питтсбург», 2005-н.в.) — 1744 (652+1092) в 1403 матчах
- Марио Лемье («Питтсбург», 1984−2006) — 1723 (690+1033) в 915 матчах
- Александр Овечкин («Вашингтон», 2005-н.в.) — 1669 (919+750) в 1546 матчах
- Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1978−1988) — 1669 (583+1086) в 696 матчах
На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 27 игр.
«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. В субботу, 31 января, «Вашингтон» дома сыграет с «Каролиной».
Тодд Маклеллан
Спенсер Карбери
Джон Гибсон
(00:00-57:14)
Чарли Линдгрен
(00:00-65:00)
Джон Гибсон
(58:20-58:25)
Джон Гибсон
(59:07-65:00)
01:06
Джон Карлсон
06:27
Ник Дауд
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
17:58
Тревор ван Римсдайк
24:45
Чарли Линдгрен
29:52
Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
46:12
Бен Чиаро
49:36
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
49:36
Командный штраф
51:52
Командный штраф
54:44
Деклэйн Чисхольм
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
58:20
Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07
Алекс Дебринкэт
(Мориц Зайдер)
победный бросок: Ник Дауд
(Вашингтон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит