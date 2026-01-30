Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству очков за один клуб

«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт (59', 60'), еще одну шайбу забросил Бен Шьяро (30'). У гостей отличились Ник Дауд (7'), Дилан Строум (50') и Деклан Чисхольм (55'). Победу «Вашингтону» в серии буллитов принес точный бросок Дауда.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей, которая стала для него юбилейной 750-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 51-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

Всего на счету Овечкина 1669 (919+750) очков в 1546 матчах регулярного чемпионата. 40-летний россиянин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб. Легендарный канадец набрал 1669 (583+1086) очков в 696 матчах за «Эдмонтон» — его первый клуб в НХЛ, за который он выступал с 1978 по 1988 год.

Лидеры НХЛ по числу набранных очков за один клуб:

  1. Горди Хоу («Детройт», 1946−1971) — 1809 (786+1023) в 1687 матчах
  2. Стив Айзерман («Детройт», 1983−2006) — 1755 (692+1063) в 1514 матчах
  3. Сидни Кросби («Питтсбург», 2005-н.в.) — 1744 (652+1092) в 1403 матчах
  4. Марио Лемье («Питтсбург», 1984−2006) — 1723 (690+1033) в 915 матчах
  5. Александр Овечкин («Вашингтон», 2005-н.в.) — 1669 (919+750) в 1546 матчах
  6. Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1978−1988) — 1669 (583+1086) в 696 матчах

На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 27 игр.

«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. В субботу, 31 января, «Вашингтон» дома сыграет с «Каролиной».

Детройт
3:4
0:1, 1:0, 2:2, 0:0
Б
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Спенсер Карбери
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-57:14)
Чарли Линдгрен
(00:00-65:00)
Джон Гибсон
(58:20-58:25)
Джон Гибсон
(59:07-65:00)
1-й период
01:06
Джон Карлсон
06:27
Ник Дауд
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
17:58
Тревор ван Римсдайк
2-й период
24:45
Чарли Линдгрен
29:52
Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
3-й период
46:12
Бен Чиаро
49:36
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
49:36
Командный штраф
51:52
Командный штраф
54:44
Деклэйн Чисхольм
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
58:20
Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07
Алекс Дебринкэт
(Мориц Зайдер)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ник Дауд
(Вашингтон)
Статистика
Детройт
Вашингтон
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
