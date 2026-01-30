Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству очков за один клуб

Всего на счету Овечкина 1669 (919+750) очков в 1546 матчах регулярного чемпионата. 40-летний россиянин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб. Легендарный канадец набрал 1669 (583+1086) очков в 696 матчах за «Эдмонтон» — его первый клуб в НХЛ, за который он выступал с 1978 по 1988 год.