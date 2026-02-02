Кучеров и Василевский переоделись игроками в американский футбол

Матч проходил в Тампе на открытом воздухе в рамках стадионной серии. Встречу на стадионе «Рэймонд Джеймс», на котором домашние матчи проводит команда НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс», посетили около 65 тыс. человек.
Традиционно на матчи стадионной серии команды выбирают тематические наряды. Игроки «Тампы» решили отдать дань уважения местной команде и облачились в футбольную экипировку. Хоккеисты прибыли на стадион в шлемах и в именных комплектах оранжевой ретро-формы «Бакканирс». Вместе с ними в свитерах «Лайтнинг» появились квотербек Бейкер Мейфилд и тэкл Тристан Вирфс.
Игроки «Бостона» прибыли на матч в костюмах американских колонистов, которые добились независимости США в конце XVII века. Таким образом хоккеисты поддержали команду НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс», которая также представляет штат Массачусетс. На этой неделе «патриоты» сыграют против «Сиэтл Сихоукс» в Супербоуле — финальном матче сезона НФЛ и крупнейшем спортивном событии в США.
Хоккеисты «Тампы» одержали волевую победу, отыгравшись со счета 1:5. Нападающий «молний» Никита Кучеров был признан первой звездой матча, забросив одну шайбу и оформив ассистентский хет-трик. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам, а также подался со своим визави Джереми Свейманом.
«Тампа» выиграла 17 из 19 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 4 февраля, «молнии» дома сыграют против «Баффало».