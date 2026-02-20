Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.80
П2
7.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.14
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.95
П2
6.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.99
П2
2.25
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
8.50
П2
9.25

«Дело не только во мне». Овечкин — о проблемах «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал снижение результативности команды в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Александр Овечкин отметил, что трудности с завершением атак испытывают многие игроки состава «Вашингтона».

«У нас бывают взлеты и падения. Дело не только во мне. Вы видите, что у всех, возможно, были небольшие трудности, потому что в прошлом году мы забивали по пять-шесть голов за игру, и это было легко. Сейчас же нам приходится искать способ забить, и я надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. По итогам прошлого регулярного чемпионата клуб забросил 286 шайб, показав второй результат по результативности во всей лиге.

Всю свою карьеру в НХЛ, которая началась в 2005 году, Александр Овечкин за «Вашингтон Кэпиталс». Он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету 40‑летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф Овечкин (996) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше