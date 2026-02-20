«Дело не только во мне». Овечкин — о проблемах «Вашингтона»

Александр Овечкин отметил, что трудности с завершением атак испытывают многие игроки состава «Вашингтона».
«У нас бывают взлеты и падения. Дело не только во мне. Вы видите, что у всех, возможно, были небольшие трудности, потому что в прошлом году мы забивали по пять-шесть голов за игру, и это было легко. Сейчас же нам приходится искать способ забить, и я надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. По итогам прошлого регулярного чемпионата клуб забросил 286 шайб, показав второй результат по результативности во всей лиге.
Всю свою карьеру в НХЛ, которая началась в 2005 году, Александр Овечкин за «Вашингтон Кэпиталс». Он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету 40‑летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф Овечкин (996) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016).