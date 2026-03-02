Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.15
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.95
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2

Во «Флориде» оценили шансы на попадание в плей-офф сезона-2025/26

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт высказался о борьбе команды за попадание в плей-офф в текущем сезоне НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне «Флорида» в гостях проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). «Флорида» потерпела поражение в семи из девяти последних матчей и идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

«Конечно, приятно, что некоторые игроки вернулись после травм, и, надеюсь, скоро все снова будут в строю. Мы в гонке. Знаем, насколько важны сейчас игры. Мы держимся вместе как команда и будем бороться до самого конца», — приводит слова Беннетта пресс-служба «Флориды».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в игре с «Айлендерс» отразил 21 из 26 бросков по своим воротам. Также 37-летний россиянин отметился результативной передачей.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456245064.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение в матче с «Айлендерс».

«Сейчас нам нужен любой позитив. Любой удачный момент, который даст надежду. Именно к этому мы и стремимся. У наших игроков за плечами большой опыт, они провели много важных игр вместе. В этом ключ к успеху», — приводит слова Мориса официальный сайт клуба.

В следующем матче «Флорида» на выезде встретится с «Нью-Джерси».

Напомним, «Флорида» выиграла последние два розыгрыша Кубка Стэнли и три сезона подряд доходила до финала.