Во «Флориде» оценили шансы на попадание в плей-офф сезона-2025/26

Накануне «Флорида» в гостях проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). «Флорида» потерпела поражение в семи из девяти последних матчей и идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.
«Конечно, приятно, что некоторые игроки вернулись после травм, и, надеюсь, скоро все снова будут в строю. Мы в гонке. Знаем, насколько важны сейчас игры. Мы держимся вместе как команда и будем бороться до самого конца», — приводит слова Беннетта пресс-служба «Флориды».
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в игре с «Айлендерс» отразил 21 из 26 бросков по своим воротам. Также 37-летний россиянин отметился результативной передачей.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456245064.
Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение в матче с «Айлендерс».
«Сейчас нам нужен любой позитив. Любой удачный момент, который даст надежду. Именно к этому мы и стремимся. У наших игроков за плечами большой опыт, они провели много важных игр вместе. В этом ключ к успеху», — приводит слова Мориса официальный сайт клуба.
В следующем матче «Флорида» на выезде встретится с «Нью-Джерси».
Напомним, «Флорида» выиграла последние два розыгрыша Кубка Стэнли и три сезона подряд доходила до финала.