Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
П1
2.20
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
П1
2.64
X
3.89
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
«Наконец кто-то побил мой рекорд». Габорик поздравил Капризова

Бывший нападающий «Миннесоты» Мариан Габорик поздравил Кирилла Капризова, который побил его рекорд по количеству заброшенных шайб за «дикарей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью Капризов поразил пустые ворота в домашнем матче против «Тампы» (5:1) и забросил 220-ю шайбу за «Миннесоту» в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Габорика, который выступал за команду с 2000 по 2009 год. На установление рекорда словаку потребовалось 502 матча, Капризов побил его за 381 игру.

«Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное — добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это», — сказал Габорик.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2021 года. За пять лет он провел за «дикарей» 406 матчей и набрал 482 (235+247) очка. Прошлой осенью 28-летний россиянин подписал с командой восьмилетний контракт на общую сумму 136 млн долларов, по которому в следующем сезоне он станет самым высокооплачиваемым игроком лиги.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, «дикари» на выезде сыграют против «Вегаса».

Миннесота
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
4.03.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джон Купер
Вратари
Филип Густавссон
Андрей Василевский
1-й период
03:46
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Мэтт Болди)
05:10
Брэндон Хагель
13:31
Скотт Сабурин
15:05
Юнас Бродин
2-й период
23:10
Командный штраф
24:11
Кирилл Капризов
24:24
Энтони Чирелли
24:59
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
25:05
Брэйден Пойнт
29:33
Винс Хиностроза
35:07
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
37:10
Яков Тренин
(Матс Зуккарелло)
3-й период
41:35
Даррен Раддиш
46:53
Куинн Хьюз
56:41
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Мэтт Болди)
59:01
Зак Богосян
Статистика
Миннесота
Тампа-Бэй
Штрафное время
8
20
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит