«Наконец кто-то побил мой рекорд». Габорик поздравил Капризова

Минувшей ночью Капризов поразил пустые ворота в домашнем матче против «Тампы» (5:1) и забросил 220-ю шайбу за «Миннесоту» в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Габорика, который выступал за команду с 2000 по 2009 год. На установление рекорда словаку потребовалось 502 матча, Капризов побил его за 381 игру.
«Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное — добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это», — сказал Габорик.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2021 года. За пять лет он провел за «дикарей» 406 матчей и набрал 482 (235+247) очка. Прошлой осенью 28-летний россиянин подписал с командой восьмилетний контракт на общую сумму 136 млн долларов, по которому в следующем сезоне он станет самым высокооплачиваемым игроком лиги.
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, «дикари» на выезде сыграют против «Вегаса».
Джон Хайнс
Джон Купер
Филип Густавссон
Андрей Василевский
03:46
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон, Мэтт Болди)
05:10
Брэндон Хагель
13:31
Скотт Сабурин
15:05
Юнас Бродин
23:10
Командный штраф
24:11
Кирилл Капризов
24:24
Энтони Чирелли
24:59
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
25:05
Брэйден Пойнт
29:33
Винс Хиностроза
35:07
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
37:10
Яков Тренин
(Матс Зуккарелло)
41:35
Даррен Раддиш
46:53
Куинн Хьюз
56:41
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Мэтт Болди)
59:01
Зак Богосян
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит