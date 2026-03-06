Ричмонд
Панарин забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес» в НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Айлендерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (4'), Самуэль Хелениус (35'), Майки Андерсон (36'), Алекс Лаферрье (43') и Адриан Кемпе (49'). У гостей отличились Бо Хорват (40'), Адам Пелек (45') и Эмиль Хейнеман (59').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил дебютную шайбу за «королей» после обмена из «Рейнджерс», а также поучаствовал в последней шайбе своей новой команды, записав на свой счет результативную передачу. 34-летний россиянин провел за «Лос-Анджелес» 5 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Всего на счету Панарина после 57 сыгранных матчей 62 (20+42) набранных очка. Он достиг отметки в 20 заброшенных шайб в 10-м из 11 сезонов в НХЛ. Единственный раз ему это не удалось в укороченном из-за коронавируса сезоне-2020/21.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам. В середине матча 30-летний россиянин отметился ярким спасением рукояткой клюшки после контратаки хозяев в большинстве.

«Лос-Анджелес» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и на три очка отстает от зоны плей-офф. В воскресенье, 8 марта, «короли» дома сыграют против «Монреаля».

«Айлендерс» потерпели второе поражение подряд и идут на седьмом месте на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» на девять очков. В тот же день «островитяне» на выезде сыграют против «Сан-Хосе».

Лос-Анджелес
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
6.03.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 17078 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей Смит
Патрик Руа
Вратари
Дарси Кемпер
Илья Сорокин
(00:00-51:25)
1-й период
03:17
Артемий Панарин
(Майки Андерсон, Анже Копитар)
03:56
Карсон Соуси
2-й период
21:20
Командный штраф
28:48
Командный штраф
34:20
Самуэль Хелениус
(Тэйлор Уорд, Джефф Малотт)
35:51
Майки Андерсон
(Адриан Кемпе, Дрю Даути)
37:00
Александр Тюркотт
39:59
Бо Хорват
(Жан-Габриэль Пажо)
3-й период
41:23
Ондржей Палат
42:30
Алекс Лаферрье
(Дарси Кемпер, Бренд Кларк)
42:40
Илья Сорокин
44:30
Адам Пелек
(Жан-Габриэль Пажо)
48:30
Адриан Кемпе
(Бренд Кларк, Артемий Панарин)
58:01
Эмиль Хейнеман
(Мэтью Барзал, Мэттью Шефер)
Статистика
Лос-Анджелес
Айлендерс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит