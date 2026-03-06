Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.13
П2
3.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.46
X
5.27
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.83
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2

Малкина удалили до конца матча за удар клюшкой по лицу в драке

«Баффало» на выезде обыграл «Питтсбург» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ric Tapia/Getty Images

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Маклауд (13'), Джош Норрис (25'), Алекс Так (27'), Оуэн Пауэр (31') и Маттиас Самуэльссон (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Брайана Раста (15').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на первой минуте второго периода был удален до конца матча за удар клюшкой в лицо капитану «Баффало» Расмусу Далину. Инцидент произошел у ворот «клинков», где между игроками началась потасовка. В ходе эпизода 39-летний россиянин ударил шведа клюшкой и сбросил краги, однако до полноценной драки дело не дошло.

По итогам эпизода Малкин получил 17 (10+5+2) штрафных минут с удалением до конца игры. После удаления россиянина «Баффало» реализовало большинство и повело в счете, закончив матч уверенной победой.

В этом сезоне Малкин провел за «Питтсбург» 46 матчей, в которых набрал 47 (13+34) очков.

«Баффало» одержал пятую победу подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В субботу, 7 марта, «клинки» дома сыграют против «Нэшвилла».

«Питтсбург» проиграл три из четырех последних матчей и идет на шестом месте на Востоке. В тот же день «пингвины» дома сыграют против «Филадельфии».

Питтсбург
1:5
1:1, 0:3, 0:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
6.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17572 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Линди Рафф
Вратари
Артур Шилов
(00:00-52:35)
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-13:46)
Артур Шилов
(54:21-54:33)
Укко-Пекка Луукконен
(14:04-26:00)
Артур Шилов
(c 56:53)
Укко-Пекка Луукконен
(c 26:18)
1-й период
03:22
Пэйтон Кребс
08:16
Эрик Карлссон
10:24
Командный штраф
12:00
Райан Маклеод
14:04
Ноэль Аччиари
14:48
Брайан Раст
(Бенджамин Киндел)
2-й период
20:38
Евгений Малкин
20:38
Евгений Малкин
20:38
Евгений Малкин
20:38
Расмус Далин
24:10
Джош Норрис
(Джош Доан, Боуэн Байрам)
24:10
Командный штраф
25:25
Райан Маклеод
26:18
Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Тэйдж Томпсон)
30:30
Оуэн Пауэр
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
34:44
Бек Маленстин
3-й период
47:04
Бенджамин Киндел
51:54
Расмус Далин
56:53
Маттиас Самуэльссон
Статистика
Питтсбург
Баффало
Штрафное время
25
12
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше