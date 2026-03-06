Малкина удалили до конца матча за удар клюшкой по лицу в драке

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Маклауд (13'), Джош Норрис (25'), Алекс Так (27'), Оуэн Пауэр (31') и Маттиас Самуэльссон (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Брайана Раста (15').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин на первой минуте второго периода был удален до конца матча за удар клюшкой в лицо капитану «Баффало» Расмусу Далину. Инцидент произошел у ворот «клинков», где между игроками началась потасовка. В ходе эпизода 39-летний россиянин ударил шведа клюшкой и сбросил краги, однако до полноценной драки дело не дошло.
По итогам эпизода Малкин получил 17 (10+5+2) штрафных минут с удалением до конца игры. После удаления россиянина «Баффало» реализовало большинство и повело в счете, закончив матч уверенной победой.
В этом сезоне Малкин провел за «Питтсбург» 46 матчей, в которых набрал 47 (13+34) очков.
«Баффало» одержал пятую победу подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В субботу, 7 марта, «клинки» дома сыграют против «Нэшвилла».
«Питтсбург» проиграл три из четырех последних матчей и идет на шестом месте на Востоке. В тот же день «пингвины» дома сыграют против «Филадельфии».
Дэн Мьюз
Линди Рафф
Артур Шилов
(00:00-52:35)
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-13:46)
Артур Шилов
(54:21-54:33)
Укко-Пекка Луукконен
(14:04-26:00)
Артур Шилов
(c 56:53)
Укко-Пекка Луукконен
(c 26:18)
03:22
Пэйтон Кребс
08:16
Эрик Карлссон
10:24
Командный штраф
12:00
Райан Маклеод
14:04
Ноэль Аччиари
14:48
Брайан Раст
(Бенджамин Киндел)
20:38
Евгений Малкин
20:38
Евгений Малкин
20:38
Евгений Малкин
20:38
Расмус Далин
24:10
Джош Норрис
(Джош Доан, Боуэн Байрам)
24:10
Командный штраф
25:25
Райан Маклеод
26:18
Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Тэйдж Томпсон)
30:30
Оуэн Пауэр
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
34:44
Бек Маленстин
47:04
Бенджамин Киндел
51:54
Расмус Далин
56:53
Маттиас Самуэльссон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит