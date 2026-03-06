Гол Гаврикова помог «Рейнджерс» выиграть дома впервые с ноября

У хозяев дублем отметился Уилл Кайли (7', 58'), еще по одной шайбе забросили Владислав Гавриков (28'), Алекси Лафреньер (46'), Ярослав Хмеларж (51') и Мика Зибанеджад (52'). У гостей отличились Матиас Маччелли (1') и Истон Коуэн (26').
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, отличившись в большинстве. Всего на счету 30-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 24 (11+13) набранных очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.
«Рейнджерс» одержали первую домашнюю победу в основное время с 24 ноября, когда они обыграли «Сент-Луис» (3:2). С тех пор нью-йоркцы на родном льду провели 18 матчей, сумев добыть три победы в овертайме и две — в серии буллитов. Всего на их счету три победы дома в основное время, что является худшим результатом в лиге.
В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» идут на последнем, 16-м месте. В субботу, 7 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Нью-Джерси».
«Торонто» идет на 13-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В воскресенье, 8 марта, «кленовые листья» дома сыграют против «Тампы».
Другие результаты игрового дня:
«Нэшвилл» дома обыграл «Бостон» (6:3). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Виннипег» дома победил «Тампу» (4:1). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
«Оттава» на выезде обыграла «Калгари» (4:1). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающие «Калгари» Матвей Гридин и Егор Шарангович организовали единственный гол своей команды и записали на свой счет по результативной передаче.
Майк Салливан
Крэйг Беруби
Игорь Шестеркин
(00:00-00:34)
Джозеф Уолл
(00:00-54:09)
Игорь Шестеркин
(c 00:38)
Джозеф Уолл
(c 57:09)
00:13
Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер)
00:38
Матиас Маччелли
06:45
Уилл Куилль
(Брэйден Шнайдер)
15:34
Юусо Пярссинен
25:27
Истон Коуэн
(Мэттью Найз, Джон Таварес)
26:06
Морган Райлли
27:29
Владислав Гавриков
(Джонни Бродзински, Тэйлор Рэддиш)
45:38
Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад)
50:27
Ярослав Хмеларж
51:19
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Адам Фокс)
57:09
Уилл Куилль
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит