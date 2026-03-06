Гол Гаврикова помог «Рейнджерс» выиграть дома впервые с ноября

«Рейнджерс» одержали первую домашнюю победу в основное время с 24 ноября, когда они обыграли «Сент-Луис» (3:2). С тех пор нью-йоркцы на родном льду провели 18 матчей, сумев добыть три победы в овертайме и две — в серии буллитов. Всего на их счету три победы дома в основное время, что является худшим результатом в лиге.