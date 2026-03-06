Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.13
П2
3.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.46
X
5.27
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.83
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2

Гол Гаврикова помог «Рейнджерс» выиграть дома впервые с ноября

«Рейнджерс» дома обыграл «Торонто» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Уилл Кайли (7', 58'), еще по одной шайбе забросили Владислав Гавриков (28'), Алекси Лафреньер (46'), Ярослав Хмеларж (51') и Мика Зибанеджад (52'). У гостей отличились Матиас Маччелли (1') и Истон Коуэн (26').

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, отличившись в большинстве. Всего на счету 30-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 24 (11+13) набранных очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.

«Рейнджерс» одержали первую домашнюю победу в основное время с 24 ноября, когда они обыграли «Сент-Луис» (3:2). С тех пор нью-йоркцы на родном льду провели 18 матчей, сумев добыть три победы в овертайме и две — в серии буллитов. Всего на их счету три победы дома в основное время, что является худшим результатом в лиге.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» идут на последнем, 16-м месте. В субботу, 7 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Нью-Джерси».

«Торонто» идет на 13-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В воскресенье, 8 марта, «кленовые листья» дома сыграют против «Тампы».

Другие результаты игрового дня:

«Нэшвилл» дома обыграл «Бостон» (6:3). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Виннипег» дома победил «Тампу» (4:1). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Оттава» на выезде обыграла «Калгари» (4:1). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающие «Калгари» Матвей Гридин и Егор Шарангович организовали единственный гол своей команды и записали на свой счет по результативной передаче.

Рейнджерс
6:2
1:1, 1:1, 4:0
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
6.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17262 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Крэйг Беруби
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-00:34)
Джозеф Уолл
(00:00-54:09)
Игорь Шестеркин
(c 00:38)
Джозеф Уолл
(c 57:09)
1-й период
00:13
Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер)
00:38
Матиас Маччелли
06:45
Уилл Куилль
(Брэйден Шнайдер)
15:34
Юусо Пярссинен
2-й период
25:27
Истон Коуэн
(Мэттью Найз, Джон Таварес)
26:06
Морган Райлли
27:29
Владислав Гавриков
(Джонни Бродзински, Тэйлор Рэддиш)
3-й период
45:38
Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад)
50:27
Ярослав Хмеларж
51:19
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Адам Фокс)
57:09
Уилл Куилль
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
Статистика
Рейнджерс
Торонто
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит