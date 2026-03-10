Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.40
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.19
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2

Гол и пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Коламбус»

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Коламбус» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

У гостей в основное время отличились Скотт Лоутон (7'), Артемий Панарин (15'), Адриан Кемпе (35') и Брайан Дюмулин (51'). У хозяев дубль оформил Конор Гарленд (18', 33'), еще по одной шайбе забросили Дентон Матейчук (31') и Кирилл Марченко (59'). Победу «Лос-Анджелесу» принес точный бросок Адриана Кемпе на третьей минуте овертайма.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил 21-ю шайбу в этом сезоне. Также 34-летний россиянин поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Панарина после 59 сыгранных матчей 65 (21+44) набранных очков.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 25-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 55 (23+32) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 63 сыгранных матчей 25 (7+18) набранных очков.

«Лос-Анджелес» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В среду, 11 марта, «короли» на выезде сыграют против «Бостона».

«Коламбус» проиграл второй матч подряд и идет на девятом месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на два очка. В тот же день «мундиры» на выезде сыграют против «Тампы».

Коламбус
4:5
1:2, 2:1, 1:1
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 14838 зрителей
Главные тренеры
Рик Боунесс
Ди Джей Смит
Вратари
Джет Гривз
(00:00-62:34)
Антон Форсберг
(00:00-62:34)
1-й период
00:03
Куинтон Байфилд
00:03
Куинтон Байфилд
06:46
Скотт Лотон
(Александр Тюркотт, Брайан Дюмулин)
14:48
Артемий Панарин
(Самуэль Хелениус)
17:35
Конор Гарлэнд
(Шон Монахэн, Иван Проворов)
2-й период
24:56
Дэймон Северсон
27:35
Самуэль Хелениус
30:53
Дентон Матейчук
(Исак Лундестрем, Бун Дженнер)
32:13
Конор Гарлэнд
(Дентон Матейчук)
34:09
Адриан Кемпе
(Брайан Дюмулин, Анже Копитар)
39:58
Адам Фантилли
3-й период
50:07
Брайан Дюмулин
(Майки Андерсон, Скотт Лотон)
52:44
Мэйсон Марчмент
56:43
Скотт Лотон
58:04
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Чарли Койл)
Овертайм
62:34
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Дрю Даути)
Статистика
Коламбус
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит