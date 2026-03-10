Гол и пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Коламбус»

У гостей в основное время отличились Скотт Лоутон (7'), Артемий Панарин (15'), Адриан Кемпе (35') и Брайан Дюмулин (51'). У хозяев дубль оформил Конор Гарленд (18', 33'), еще по одной шайбе забросили Дентон Матейчук (31') и Кирилл Марченко (59'). Победу «Лос-Анджелесу» принес точный бросок Адриана Кемпе на третьей минуте овертайма.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил 21-ю шайбу в этом сезоне. Также 34-летний россиянин поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Панарина после 59 сыгранных матчей 65 (21+44) набранных очков.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 25-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 55 (23+32) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Коламбуса» в этом сезоне.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 63 сыгранных матчей 25 (7+18) набранных очков.
«Лос-Анджелес» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В среду, 11 марта, «короли» на выезде сыграют против «Бостона».
«Коламбус» проиграл второй матч подряд и идет на девятом месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на два очка. В тот же день «мундиры» на выезде сыграют против «Тампы».
Рик Боунесс
Ди Джей Смит
Джет Гривз
(00:00-62:34)
Антон Форсберг
(00:00-62:34)
00:03
Куинтон Байфилд
00:03
Куинтон Байфилд
06:46
Скотт Лотон
(Александр Тюркотт, Брайан Дюмулин)
14:48
Артемий Панарин
(Самуэль Хелениус)
17:35
Конор Гарлэнд
(Шон Монахэн, Иван Проворов)
24:56
Дэймон Северсон
27:35
Самуэль Хелениус
30:53
Дентон Матейчук
(Исак Лундестрем, Бун Дженнер)
32:13
Конор Гарлэнд
(Дентон Матейчук)
34:09
Адриан Кемпе
(Брайан Дюмулин, Анже Копитар)
39:58
Адам Фантилли
50:07
Брайан Дюмулин
(Майки Андерсон, Скотт Лотон)
52:44
Мэйсон Марчмент
56:43
Скотт Лотон
58:04
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Чарли Койл)
62:34
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Дрю Даути)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит