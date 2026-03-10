Фетисов надеется на участие Овечкина в Олимпиаде-2030

«Саше будет уже 44 года — непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте, и будем надеяться увидеть его на Олимпиаде-2030. Все будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание.



Здоровье — серьезный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего», — сказал Фетисов.