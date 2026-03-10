Фетисов надеется на участие Овечкина в Олимпиаде-2030

«Саше будет уже 44 года — непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте, и будем надеяться увидеть его на Олимпиаде-2030. Все будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание.
Здоровье — серьезный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего», — сказал Фетисов.
Овечкин провел за сборную России 106 матчей, в которых набрал 79 (45+34) очков. Последний раз за национальную команду он выступал в 2019 году на чемпионате мира в Словакии, где российская сборная завоевала бронзовые медали.
Вместе со сборной России Овечкин выступал на трех Олимпиадах, не сумев завоевать ни одной медали: в Турине-2006 российские хоккеисты заняли четвертое место, в Ванкувере-2010 — шестое, в Сочи-2014 — пятое. Всего на его счету 17 матчей на олимпийских турнирах, в которых набрал 11 (8+3) очков.
Хоккеисты из НХЛ пропустили Олимпийские игры в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 из-за недопуска по решению лиги. На Олимпиаде-2026 в Италии российские хоккеисты не участвовали из-за отстранения Международной федерации хоккея (IIHF).