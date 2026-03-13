Ричмонд
Кучеров стал четвертым россиянином с 1100 очками в НХЛ

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Детройт» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев по дублю оформили (21', 57') и Гейдж Гонсалвес (42', 57'). У гостей единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер (48').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в первой и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет ассистентский дубль. Всего на счету 32-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 106 (34+72) набранных очков. Он идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров сезона, уступая нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (108) и нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (110).

В этом матче Кучеров достиг отметки в 1100 (391+709) набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На это у него ушло 863 матча. Он стал четвертым россиянином, покорившим эту отметку, после Сергея Федорова (1179), Евгения Малкина (1393) и Александра Овечкина (1674).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В воскресенье, 15 марта, эти команды сыграют друг с другом в Тампе.

«Детройт» проиграл четыре из пяти последних матчей и идет на седьмом месте на Востоке. В тот же день «красные крылья» на выезде сыграют против «Далласа».

Тампа-Бэй
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Тодд Маклеллан
Вратари
Андрей Василевский
Джон Гибсон
(00:00-56:27)
Джон Гибсон
(c 56:55)
1-й период
16:14
Никита Кучеров
19:47
Марко Каспер
2-й период
20:49
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Кори Перри)
3-й период
41:35
Гейдж Гонсалвес
(Брэйден Пойнт)
47:05
Джей Ти Комфер
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
56:22
Гейдж Гонсалвес
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
56:55
Джейк Гюнцель
(Энтони Чирелли)
Статистика
Тампа-Бэй
Детройт
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
