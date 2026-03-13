Цыплаков забросил первую шайбу за «Нью-Джерси» после обмена

У гостей дубль оформил Джон Бичер (6', 21'), еще по одной шайбе забросили Кевин Баль (15'), Егор Шарангович (37') и Микаэль Баклунд (45'). У хозяев забивали Максим Цыплаков (17'), Шимон Немец (22'), Джек Хьюз (50') и Люк Хьюз (60').
Нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 27-летнего белоруса после 61 сыгранного матча 24 (14+10) набранных очка.
Нападающий «Калгари» Матвей Гридин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 20-летнего россиянина, проводящего свой дебютный сезон в НХЛ, после 21 сыгранного матча 9 (4+5) набранных очков.
Нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков забросил вторую шайбу в этом сезоне. Для 27-летнего россиянина это первый гол за команду после обмена из «Айлендерс», который произошел в январе. На прошлой неделе «Нью-Джерси» после девятиматчевой серии без голов и передач выставил Цыплакова на драфт отказов, однако ни одна из команд НХЛ не забрала его. Всего на его счету в этом сезоне после 38 сыгранных матчей 3 (2+1) набранных очка.
«Калгари» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 15 марта, «огоньки» на выезде сыграют против «Айлендерс».
«Нью-Джерси» идет на 15-й строчке на Востоке. В тот же день «дьяволы» дома сыграют против «Лос-Анджелеса».
Шелдон Киф
Райан Гуска
Якоб Маркстрем
(00:00-16:55)
Дастин Вольф
Якоб Маркстрем
(17:37-56:37)
05:04
Джон Бишер
(Матвей Гридин)
14:07
Кевин Бол
(Олли Мяяття, Адам Клапка)
16:14
Максим Цыплаков
(Ник Бьюгстад)
17:37
Джоэль Хэнли
17:37
Джоэль Хэнли
20:54
Джон Бишер
21:36
Шимон Немец
(Люк Хьюз, Якоб Маркстрем)
36:48
Егор Шарангович
(Райан Строум, Виктор Олофссон)
44:10
Микаэль Баклунд
(Брэйден Пачал, Джоэл Фараби)
49:38
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Дуги Хэмилтон)
59:05
Джоэль Хэнли
59:56
Люк Хьюз
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит