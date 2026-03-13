Цыплаков забросил первую шайбу за «Нью-Джерси» после обмена

Нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков забросил вторую шайбу в этом сезоне. Для 27-летнего россиянина это первый гол за команду после обмена из «Айлендерс», который произошел в январе. На прошлой неделе «Нью-Джерси» после девятиматчевой серии без голов и передач выставил Цыплакова на драфт отказов, однако ни одна из команд НХЛ не забрала его. Всего на его счету в этом сезоне после 38 сыгранных матчей 3 (2+1) набранных очка.