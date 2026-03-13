Шайба Минтюкова не спасла «Анахайм» от проигрыша «Торонто»

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Бостон» (4:2). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов принял участие в первой шайбе своей команды и также записал на свой результативную передачу.