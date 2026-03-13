Ричмонд
Шайба Минтюкова не спасла «Анахайм» от проигрыша «Торонто»

«Торонто» дома обыграл «Анахайм» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Матиас Маччелли (8'), Остон Мэттьюс (31'), Джон Таварес (37'), Вильям Нюландер (41'), Бенуа-Оливье Грул (49') и Мэттью Найз (59'). У гостей отличились Каттер Готье (13'), Йен Мур (15'), Павел Минтюков (23') и Алекс Киллорн (60').

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.

«Торонто» идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 15 марта, «кленовые листья» на выезде сыграют против «Баффало».

«Анахайм» занимает четвертое место на Западе. В субботу, 14 марта, «утки» на выезде сыграют против «Оттавы».

Другие результаты игрового дня:

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Бостон» (4:2). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов принял участие в первой шайбе своей команды и также записал на свой результативную передачу.

«Сент-Луис» на выезде победил «Каролину» (3:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 15-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в шайбе Бучневича и записал на свой счет результативную передачу.

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Виннипег» (6:3). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне.

«Чикаго» на выезде победил «Юту» (3:2 ОТ). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Ванкувер» дома обыграл «Нэшвилл» (4:3 Б). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков принял участие в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.

Торонто
6:4
1:2, 2:1, 3:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18456 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джоэль Кенневилль
Вратари
Джозеф Уолл
(00:00-29:27)
Лукаш Достал
(00:00-26:45)
Джозеф Уолл
(29:52-41:06)
Лукаш Достал
(26:57-53:46)
Джозеф Уолл
(c 41:14)
Лукаш Достал
(55:35-57:51)
Лукаш Достал
(58:12-59:34)
1-й период
00:01
Майкл Пеццетта
00:01
Джеффри Вьел
07:19
Матиас Маччелли
10:11
Макс Доми
12:19
Каттер Готье
(Крис Крайдер, Джексон Лакомб)
14:26
Иан Мур
(Дженсен Харкинс)
14:45
Оливер Экман-Ларссон
14:45
Оливер Экман-Ларссон
14:45
Джейкоб Труба
18:31
Крис Крайдер
2-й период
22:55
Павел Минтюков
(Райан Пелинг, Джеффри Вьел)
26:57
Филипп Майерс
29:52
Джейкоб Труба
30:47
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Вильям Нюландер)
35:47
Радко Гудас
35:47
Радко Гудас
36:26
Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэттью Найз)
3-й период
40:36
Вильям Нюландер
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
41:14
Крис Крайдер
48:10
Макс Доми
48:10
Макс Доми
48:35
Бенуа-Оливье Гру
(Брэндон Карло)
51:19
Морган Райлли
51:19
Джеффри Вьел
53:36
Истон Коуэн
53:36
Истон Коуэн
53:36
Истон Коуэн
53:36
Джексон Лакомб
55:35
Бекетт Сенекке
58:12
Мэттью Найз
(Джейк Маккейб, Джон Таварес)
59:34
Алекс Киллорн
(Джейкоб Труба, Джеффри Вьел)
Овертайм
60:00
Джейк Маккейб
60:00
Джеффри Вьел
60:00
Джеффри Вьел
Статистика
Торонто
Анахайм
Штрафное время
46
41
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит