Шайба Минтюкова не спасла «Анахайм» от проигрыша «Торонто»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Матиас Маччелли (8'), Остон Мэттьюс (31'), Джон Таварес (37'), Вильям Нюландер (41'), Бенуа-Оливье Грул (49') и Мэттью Найз (59'). У гостей отличились Каттер Готье (13'), Йен Мур (15'), Павел Минтюков (23') и Алекс Киллорн (60').
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина после 60 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.
«Торонто» идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 15 марта, «кленовые листья» на выезде сыграют против «Баффало».
«Анахайм» занимает четвертое место на Западе. В субботу, 14 марта, «утки» на выезде сыграют против «Оттавы».
Другие результаты игрового дня:
«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Бостон» (4:2). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов принял участие в первой шайбе своей команды и также записал на свой результативную передачу.
«Сент-Луис» на выезде победил «Каролину» (3:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 15-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в шайбе Бучневича и записал на свой счет результативную передачу.
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Виннипег» (6:3). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне.
«Чикаго» на выезде победил «Юту» (3:2 ОТ). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Ванкувер» дома обыграл «Нэшвилл» (4:3 Б). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков принял участие в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.
Крэйг Беруби
Джоэль Кенневилль
Джозеф Уолл
(00:00-29:27)
Лукаш Достал
(00:00-26:45)
Джозеф Уолл
(29:52-41:06)
Лукаш Достал
(26:57-53:46)
Джозеф Уолл
(c 41:14)
Лукаш Достал
(55:35-57:51)
Лукаш Достал
(58:12-59:34)
00:01
Майкл Пеццетта
00:01
Джеффри Вьел
07:19
Матиас Маччелли
10:11
Макс Доми
12:19
Каттер Готье
(Крис Крайдер, Джексон Лакомб)
14:26
Иан Мур
(Дженсен Харкинс)
14:45
Оливер Экман-Ларссон
14:45
Оливер Экман-Ларссон
14:45
Джейкоб Труба
18:31
Крис Крайдер
22:55
Павел Минтюков
(Райан Пелинг, Джеффри Вьел)
26:57
Филипп Майерс
29:52
Джейкоб Труба
30:47
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Вильям Нюландер)
35:47
Радко Гудас
35:47
Радко Гудас
36:26
Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэттью Найз)
40:36
Вильям Нюландер
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
41:14
Крис Крайдер
48:10
Макс Доми
48:10
Макс Доми
48:35
Бенуа-Оливье Гру
(Брэндон Карло)
51:19
Морган Райлли
51:19
Джеффри Вьел
53:36
Истон Коуэн
53:36
Истон Коуэн
53:36
Истон Коуэн
53:36
Джексон Лакомб
55:35
Бекетт Сенекке
58:12
Мэттью Найз
(Джейк Маккейб, Джон Таварес)
59:34
Алекс Киллорн
(Джейкоб Труба, Джеффри Вьел)
60:00
Джейк Маккейб
60:00
Джеффри Вьел
60:00
Джеффри Вьел
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит