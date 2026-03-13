Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.45
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. НХЛ
14.03
Айлендерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.15
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
14.03
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Германии

Пресс-служба НХЛ сообщила, что два матча регулярного чемпионата в следующем сезоне пройдут в Дюссельдорфе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матчи в рамках Global Series состоятся 18 и 20 декабря. Соперниками станут «Оттава» и «Чикаго».

«Немецкий хоккей очень сильно развивается, и оттуда приходит много отличных игроков. А теперь, когда НХЛ взяла на себя обязательство проводить там матчи, это станет огромным шагом вперед», — сказал нападающий «Оттавы» Тим Штюцле.

В этом сезоне в НХЛ выступают восемь немецких хоккеистов: Леон Драйзайтль, Джош Самански (оба — «Эдмонтон»), Тим Штюцле («Оттава»), Мориц Зайдер («Детройт»), Джон-Джейсон Петерка («Юта»), Филипп Грубауер («Сиэтл»), Нико Штурм («Миннесота») и Лукас Райхель («Бостон»).

НХЛ проводит вынесенные матчи с 1997 года. В разные годы их принимали Токио, Сайтама, Лондон, Прага, Стокгольм, Хельсинки, Гетеборг и Тампере. Единственный вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ в Германии прошел в октябре 2011 года в Берлине, в котором «Баффало» обыграл «Лос-Анджелес» (4:2).