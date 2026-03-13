НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Германии

Матчи в рамках Global Series состоятся 18 и 20 декабря. Соперниками станут «Оттава» и «Чикаго».
«Немецкий хоккей очень сильно развивается, и оттуда приходит много отличных игроков. А теперь, когда НХЛ взяла на себя обязательство проводить там матчи, это станет огромным шагом вперед», — сказал нападающий «Оттавы» Тим Штюцле.
В этом сезоне в НХЛ выступают восемь немецких хоккеистов: Леон Драйзайтль, Джош Самански (оба — «Эдмонтон»), Тим Штюцле («Оттава»), Мориц Зайдер («Детройт»), Джон-Джейсон Петерка («Юта»), Филипп Грубауер («Сиэтл»), Нико Штурм («Миннесота») и Лукас Райхель («Бостон»).
НХЛ проводит вынесенные матчи с 1997 года. В разные годы их принимали Токио, Сайтама, Лондон, Прага, Стокгольм, Хельсинки, Гетеборг и Тампере. Единственный вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ в Германии прошел в октябре 2011 года в Берлине, в котором «Баффало» обыграл «Лос-Анджелес» (4:2).