Ассистентский дубль Зуба помог «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»

У хозяев дубль оформил Дрейк Батерсон (7', 54'), еще по одной шайбе забросили Уоррен Фогель (24'), Фабиан Зеттерлунд (34'), Тайлер Клевен (35'), Дилан Козенс (55') и Брэди Ткачук (58'). У гостей отличились Марио Ферраро (5'), Тайлер Тоффоли (15'), Коллин Граф (31') и Майкл Миса (44').
Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в пятой и седьмой шайбах своей команды, записав на свой счет ассистентский дубль. Всего на счету 30-летнего россиянина после 65 сыгранных матчей 24 (4+20) набранных очка.
Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин принял участие в первых двух шайбах своей команды и также записал на свой счет ассистентский дубль. Всего на счету 24-летнего россиянина после 35 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков.
«Оттава» выиграла пять из шести последних матчей и идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В четверг, 19 марта, «сенаторы» на выезде сыграют против «Вашингтона».
«Сан-Хосе» проиграл четыре из шести последних встреч и выпал из зоны плей-офф, опустившись на девятое место на Западе. В среду, 18 марта, «акулы» на выезде сыграют против «Эдмонтона».
Трэвис Грин
Райан Варсофски
Линус Улльмарк
Лоран Броссуа
(00:00-56:52)
Лоран Броссуа
(c 57:43)
01:42
Тим Штюцле
04:05
Марио Ферраро
(Шакир Мухамадуллин)
06:17
Йон Клингберг
07:33
Дрейк Батерсон
14:43
Тайлер Тоффоли
(Шакир Мухамадуллин, Марио Ферраро)
19:19
Винсент Дешарне
24:31
Уоррен Фогеле
(Майкл Амадио)
30:46
Коллин Граф
(Сэм Дикинсон, Маклин Селебрини)
32:03
Дмитрий Орлов
33:40
Фабиан Зеттерлунд
(Джордан Спенс)
34:45
Тайлер Клевен
(Уоррен Фогеле, Фабиан Зеттерлунд)
38:58
Артем Зуб
43:28
Майк Миса
(Тайлер Тоффоли, Винсент Дешарне)
53:08
Дрейк Батерсон
(Артем Зуб, Клод Жиру)
54:50
Дилан Козенс
(Брэди Ткачак)
57:43
Брэди Ткачак
(Артем Зуб, Майкл Амадио)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит