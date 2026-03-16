Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
ЦСКА
П1
3.25
X
3.79
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
П1
1.93
X
4.00
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
СКА
П1
2.24
X
4.15
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Адмирал
П1
2.20
X
4.24
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Ак Барс
П1
2.50
X
4.13
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Нефтехимик
П1
1.96
X
4.32
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
П1
2.40
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Тарасенко оформил дубль за 23 секунды и набрал 700-е очко в НХЛ

«Торонто» на выезде обыграл «Миннесоту» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Бенуа-Оливье Гру (23', 29'), еще по одной шайбе забросили Морган Райлли (22') и Мэттью Найз (60'). У хозяев дублем отметился Владимир Тарасенко (45', 46').

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. 34-летний россиянин забросил 17-ю и 18-ю шайбы в этом сезоне. Всего на его счету после 61 сыгранного матча 38 (18+20) набранных очков.

Благодаря второй шайбе Тарасенко достиг отметки в 700 (322+378) набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ, став 16-м российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки. На это ему потребовалось 892 матча.

«Торонто» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на десять очков. В среду, 18 марта, «кленовые листья» дома сыграют против «Айлендерс».

«Миннесота» проиграла четыре из пяти последних матчей и идет на третьем месте на Западе, отставая от лидирующего «Колорадо» на девять очков. В тот же день «дикари» на выезде сыграют против «Чикаго».

Миннесота
2:4
0:0, 0:3, 2:1
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
16.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 17663 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Крэйг Беруби
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-58:18)
Энтони Столарц
Йеспер Валльстедт
(59:23-59:31)
2-й период
21:07
Морган Райлли
(Матиас Маччелли, Джон Таварес)
22:19
Бенуа-Оливье Гру
(Трой Стэчер, Николас Робертсон)
28:18
Бенуа-Оливье Гру
29:29
Калле Ярнкрок
34:13
Матс Зуккарелло
34:13
Брэндон Карло
35:05
Кирилл Капризов
35:05
Джейк Маккейб
37:18
Яков Тренин
3-й период
44:51
Владимир Тарасенко
(Матс Зуккарелло, Райан Хартман)
45:14
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Матс Зуккарелло)
51:22
Николас Робертсон
59:23
Мэттью Найз
Статистика
Миннесота
Торонто
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит