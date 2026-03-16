Тарасенко оформил дубль за 23 секунды и набрал 700-е очко в НХЛ

У гостей дубль оформил Бенуа-Оливье Гру (23', 29'), еще по одной шайбе забросили Морган Райлли (22') и Мэттью Найз (60'). У хозяев дублем отметился Владимир Тарасенко (45', 46').
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. 34-летний россиянин забросил 17-ю и 18-ю шайбы в этом сезоне. Всего на его счету после 61 сыгранного матча 38 (18+20) набранных очков.
Благодаря второй шайбе Тарасенко достиг отметки в 700 (322+378) набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ, став 16-м российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки. На это ему потребовалось 892 матча.
«Торонто» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на десять очков. В среду, 18 марта, «кленовые листья» дома сыграют против «Айлендерс».
«Миннесота» проиграла четыре из пяти последних матчей и идет на третьем месте на Западе, отставая от лидирующего «Колорадо» на девять очков. В тот же день «дикари» на выезде сыграют против «Чикаго».
Джон Хайнс
Крэйг Беруби
Йеспер Валльстедт
(00:00-58:18)
Энтони Столарц
Йеспер Валльстедт
(59:23-59:31)
21:07
Морган Райлли
(Матиас Маччелли, Джон Таварес)
22:19
Бенуа-Оливье Гру
(Трой Стэчер, Николас Робертсон)
28:18
Бенуа-Оливье Гру
29:29
Калле Ярнкрок
34:13
Матс Зуккарелло
34:13
Брэндон Карло
35:05
Кирилл Капризов
35:05
Джейк Маккейб
37:18
Яков Тренин
44:51
Владимир Тарасенко
(Матс Зуккарелло, Райан Хартман)
45:14
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Матс Зуккарелло)
51:22
Николас Робертсон
59:23
Мэттью Найз
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит