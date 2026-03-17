Матч-центр
18:00
Лада
:
Амур
П1
2.63
X
4.07
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
П1
2.20
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Рейнджерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отличились Дрю Даути (14'), Майки Андерсон (25'), Алекс Лаферрье (25') и Тревор Мур (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Винсента Трочека (43').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина в этом сезоне после 63 сыгранных матчей 70 (22+48) набранных очков.

Для Панарина это был первый матч в Нью-Йорке после обмена из «Рейнджерс» в феврале. Болельщики дважды устроили россиянину овацию — во время предматчевой разминки и во время тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока, выступавшего за клуб с 2019 года.

Панарин провел за «Рейнджерс» в общей сложности 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. Он занимает девятое место в истории клуба по количеству набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Лос-Анджелес» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 марта, «короли» дома сыграют против «Филадельфии».

«Рейнджерс» прервали серию из четырех побед и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В четверг, 19 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Нью-Джерси».

Другие результаты игрового дня:

«Детройт» дома обыграл «Калгари» (5:2). Нападающий «Калгари» Матвей Гридин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Нью-Джерси» дома победил «Бостон» (4:3 ОТ). Нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков принял участие в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Юта» дома обыграла «Даллас» (6:3). Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.

Рейнджерс
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
17.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17752 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Ди Джей Смит
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-40:58)
Дарси Кемпер
Игорь Шестеркин
(41:15-57:26)
Игорь Шестеркин
(c 58:12)
1-й период
08:42
Куинтон Байфилд
13:29
Дрю Даути
(Майки Андерсон, Артемий Панарин)
2-й период
24:31
Майки Андерсон
(Алекс Лаферрье, Куинтон Байфилд)
24:48
Винс Трочек
24:59
Алекс Лаферрье
(Анже Копитар, Куинтон Байфилд)
29:13
Мэттью Робертсон
3-й период
41:15
Алекс Лаферрье
42:29
Винс Трочек
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
58:12
Тревор Мур
(Алекс Лаферрье)
Статистика
Рейнджерс
Лос-Анджелес
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит