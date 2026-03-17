Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину

У гостей заброшенными шайбами отличились Дрю Даути (14'), Майки Андерсон (25'), Алекс Лаферрье (25') и Тревор Мур (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Винсента Трочека (43').
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина в этом сезоне после 63 сыгранных матчей 70 (22+48) набранных очков.
Для Панарина это был первый матч в Нью-Йорке после обмена из «Рейнджерс» в феврале. Болельщики дважды устроили россиянину овацию — во время предматчевой разминки и во время тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока, выступавшего за клуб с 2019 года.
Панарин провел за «Рейнджерс» в общей сложности 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. Он занимает девятое место в истории клуба по количеству набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.
«Лос-Анджелес» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 марта, «короли» дома сыграют против «Филадельфии».
«Рейнджерс» прервали серию из четырех побед и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В четверг, 19 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Нью-Джерси».
Другие результаты игрового дня:
«Детройт» дома обыграл «Калгари» (5:2). Нападающий «Калгари» Матвей Гридин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Нью-Джерси» дома победил «Бостон» (4:3 ОТ). Нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков принял участие в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Юта» дома обыграла «Даллас» (6:3). Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.
Майк Салливан
Ди Джей Смит
Игорь Шестеркин
(00:00-40:58)
Дарси Кемпер
Игорь Шестеркин
(41:15-57:26)
Игорь Шестеркин
(c 58:12)
08:42
Куинтон Байфилд
13:29
Дрю Даути
(Майки Андерсон, Артемий Панарин)
24:31
Майки Андерсон
(Алекс Лаферрье, Куинтон Байфилд)
24:48
Винс Трочек
24:59
Алекс Лаферрье
(Анже Копитар, Куинтон Байфилд)
29:13
Мэттью Робертсон
41:15
Алекс Лаферрье
42:29
Винс Трочек
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
58:12
Тревор Мур
(Алекс Лаферрье)
