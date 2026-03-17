Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину

Для Панарина это был первый матч в Нью-Йорке после обмена из «Рейнджерс» в феврале. Болельщики дважды устроили россиянину овацию — во время предматчевой разминки и во время тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока, выступавшего за клуб с 2019 года.