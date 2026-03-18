Тарасенко и Капризов помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

У гостей в основное время отличились Райан Хартман (7'), Маркус Юханссон (8') и Владимир Тарасенко (19). У хозяев забивали Луи Кревье (11'), Райан Грин (35') и Фрэнк Назар (59'). Победу «Миннесоте» на четвертой минуте овертайма принес точный бросок Матса Цуккарелло.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 34-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 39 (19+20) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина после 69 сыгранных матчей 80 (38+42) набранных очков. Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров и третье — в списке лучших снайперов сезона в НХЛ.
«Миннесота» прервала серию из трех поражений и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на семь очков. «Чикаго» проиграл 13 из 17 последних матчей и занимает на Западе 14-е место. В пятницу, 20 марта, команды вновь сыграют друг с другом в Чикаго.
Джефф Блэшилл
Джон Хайнс
Спенсер Найт
(00:00-63:09)
Филип Густавссон
(00:00-53:00)
Йеспер Валльстедт
(53:00-56:27)
Филип Густавссон
(56:27-63:09)
06:17
Райан Хартман
(Брок Фэйбер, Кирилл Капризов)
07:58
Маркус Юханссон
(Юнас Бродин, Майк Маккэррон)
10:47
Луи Кревье
(Вьятт Кайсер, Фрэнк Назар)
13:10
Данила Юров
16:41
Эндрю Манджапане
18:30
Владимир Тарасенко
(Маркус Юханссон, Брок Фэйбер)
20:23
Ник Фолиньо
34:35
Райан Грин
(Коннор Бедард, Луи Кревье)
58:20
Фрэнк Назар
(Коннор Бедард, Артем Левшунов)
63:09
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон, Брок Фэйбер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит