Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.16
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.00
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.93
X
4.94
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.47
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.68
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.05
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Тарасенко и Капризов помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота» на выезде обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время отличились Райан Хартман (7'), Маркус Юханссон (8') и Владимир Тарасенко (19). У хозяев забивали Луи Кревье (11'), Райан Грин (35') и Фрэнк Назар (59'). Победу «Миннесоте» на четвертой минуте овертайма принес точный бросок Матса Цуккарелло.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 34-летнего россиянина после 62 сыгранных матчей 39 (19+20) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина после 69 сыгранных матчей 80 (38+42) набранных очков. Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров и третье — в списке лучших снайперов сезона в НХЛ.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений и идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на семь очков. «Чикаго» проиграл 13 из 17 последних матчей и занимает на Западе 14-е место. В пятницу, 20 марта, команды вновь сыграют друг с другом в Чикаго.

Чикаго
3:4
1:3, 1:0, 1:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
18.03.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
United Center, 20668 зрителей
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Джон Хайнс
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-63:09)
Филип Густавссон
(00:00-53:00)
Йеспер Валльстедт
(53:00-56:27)
Филип Густавссон
(56:27-63:09)
1-й период
06:17
Райан Хартман
(Брок Фэйбер, Кирилл Капризов)
07:58
Маркус Юханссон
(Юнас Бродин, Майк Маккэррон)
10:47
Луи Кревье
(Вьятт Кайсер, Фрэнк Назар)
13:10
Данила Юров
16:41
Эндрю Манджапане
18:30
Владимир Тарасенко
(Маркус Юханссон, Брок Фэйбер)
2-й период
20:23
Ник Фолиньо
34:35
Райан Грин
(Коннор Бедард, Луи Кревье)
3-й период
58:20
Фрэнк Назар
(Коннор Бедард, Артем Левшунов)
Овертайм
63:09
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон, Брок Фэйбер)
Статистика
Чикаго
Миннесота
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
