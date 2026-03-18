Бобровский побил рекорд среди российских вратарей по играм в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 из 22 бросков по своим воротам. Для 37-летнего россиянина этот матч стал юбилейным 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он стал единоличным лидером по этому показателю среди российских вратарей, опередив Николая Хабибулина (799).