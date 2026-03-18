Бобровский побил рекорд среди российских вратарей по играм в НХЛ

У хозяев дубль оформил Элиас Петтерссон (4', 14'), еще по одной шайбе забросили Марко Росси (18'), Аату Рятю (35') и Дрю О'Коннор (55'). У гостей отличились Мэттью Ткачук (12') и Сэм Беннетт (32').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 из 22 бросков по своим воротам. Для 37-летнего россиянина этот матч стал юбилейным 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он стал единоличным лидером по этому показателю среди российских вратарей, опередив Николая Хабибулина (799).
Лидеры НХЛ по числу сыгранных матчей среди российских вратарей:
- Сергей Бобровский (2010-н.в.) — 800
- Николай Хабибулин (1995−2013) — 799
- Евгений Набоков (2000−2015) — 697
- Семен Варламов (2008-н.в.) — 621
- Андрей Василевский (2014-н.в.) — 586
Среди всех вратарей в истории НХЛ Бобровский занимает 18-е место. Рекордсменом лиги по этому показателю является легендарный канадский голкипер Мартин Бродер (1266).
«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 марта, «касатки» дома сыграют против «Тампы».
«Флорида» идет на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. В тот же день «пантеры» на выезде сыграют против «Эдмонтона».
Адам Фут
Пол Морис
Кевин Ланкинен
Сергей Бобровский
03:18
Дмитрий Куликов
03:49
Элиас Петтерссон
(Брок Босер, Марко Росси)
11:41
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге)
12:19
Винс Хиностроза
13:40
Элиас Петтерссон
(Марко Росси, Брок Босер)
17:46
Марко Росси
(Лиам Эгрен, Брок Босер)
18:48
Дрю О`Коннор
31:28
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Мэттью Ткачак)
34:27
Аату Рятю
(Эвандер Кейн, Элиас I Петтерссон)
41:51
Маки Самоскевич
49:36
Эвандер Кейн
52:16
Мэттью Ткачак
54:25
Дрю О`Коннор
(Линус Карлссон, Том Вилландер)
59:34
Эвандер Кейн
59:34
Зеев Байэм
59:34
Винс Хиностроза
59:34
Люк Канин
