Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
СКА
П1
3.25
X
4.16
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
П1
1.97
X
4.00
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Ак Барс
П1
4.93
X
4.94
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
П1
1.50
X
5.10
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Адмирал
П1
1.43
X
5.47
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
П1
4.30
X
4.68
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
П1
2.55
X
4.05
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Бобровский побил рекорд среди российских вратарей по играм в НХЛ

«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Элиас Петтерссон (4', 14'), еще по одной шайбе забросили Марко Росси (18'), Аату Рятю (35') и Дрю О'Коннор (55'). У гостей отличились Мэттью Ткачук (12') и Сэм Беннетт (32').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 из 22 бросков по своим воротам. Для 37-летнего россиянина этот матч стал юбилейным 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он стал единоличным лидером по этому показателю среди российских вратарей, опередив Николая Хабибулина (799).

Лидеры НХЛ по числу сыгранных матчей среди российских вратарей:

  1. Сергей Бобровский (2010-н.в.) — 800
  2. Николай Хабибулин (1995−2013) — 799
  3. Евгений Набоков (2000−2015) — 697
  4. Семен Варламов (2008-н.в.) — 621
  5. Андрей Василевский (2014-н.в.) — 586

Среди всех вратарей в истории НХЛ Бобровский занимает 18-е место. Рекордсменом лиги по этому показателю является легендарный канадский голкипер Мартин Бродер (1266).

«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 марта, «касатки» дома сыграют против «Тампы».

«Флорида» идет на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. В тот же день «пантеры» на выезде сыграют против «Эдмонтона».

Ванкувер
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
18.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18355 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Пол Морис
Вратари
Кевин Ланкинен
Сергей Бобровский
1-й период
03:18
Дмитрий Куликов
03:49
Элиас Петтерссон
(Брок Босер, Марко Росси)
11:41
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге)
12:19
Винс Хиностроза
13:40
Элиас Петтерссон
(Марко Росси, Брок Босер)
17:46
Марко Росси
(Лиам Эгрен, Брок Босер)
18:48
Дрю О`Коннор
2-й период
31:28
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Мэттью Ткачак)
34:27
Аату Рятю
(Эвандер Кейн, Элиас I Петтерссон)
3-й период
41:51
Маки Самоскевич
49:36
Эвандер Кейн
52:16
Мэттью Ткачак
54:25
Дрю О`Коннор
(Линус Карлссон, Том Вилландер)
59:34
Эвандер Кейн
59:34
Зеев Байэм
59:34
Винс Хиностроза
59:34
Люк Канин
Статистика
Ванкувер
Флорида
Штрафное время
24
28
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит