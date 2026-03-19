Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.19
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.64
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
2
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2

Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Оттаву» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (29'), Том Уилсон (39'), Алексей Протас (59') и Коул Хатсон (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Тима Штюцле (58').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 25-ю шайбу в этом сезоне, прервав свою шестиматчевую безголевую серию. Он стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить минимум 25 шайб в одном регулярном сезоне после 40 лет.

Овечкин провел на льду 12 минут 57 секунд, что является худшим показателем в сезоне. За это время он нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием, допустил одну потерю и закончил матч положительным показателем полезности — «+1».

Всего на счету Овечкина после 69 сыгранных матчей 52 (25+27) набранных очков. На данный момент на его счету 999 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 17 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 13 матчей.

В концовке матча Овечкин имел шанс забросить юбилейную 1000-ю шайбу. На последней минуте хоккеисты «Вашингтона» втроем выкатились на пустые ворота «Оттавы», однако 19-летний защитник «столичных» Коул Хатсон, проводящий свой первый матч в НХЛ, отказался пасовать россиянину и сам поразил пустые ворота. Овечкин первым поздравил молодого хоккеиста с дебютной шайбой в лиге.

Примечательно, что Хатсон стал первым партнером Овечкина, родившимся после его дебюта в НХЛ в 2005 году. Американец родился в июне 2006-го — через 266 дней после первого матча россиянина в лиге.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил 22-ю шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 25-летнего белоруса после 65 сыгранных матчей 46 (22+24) набранных очков.

«Вашингтон» выиграл три из пяти последних матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов. В субботу, 21 марта, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».

«Оттава» идет на десятом месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В пятницу, 20 марта, «сенаторы» дома сыграют против «Айлендерс».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше