Гавриков и Грицюк отметились голами в «‎Битве за Гудзон» в НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (17'), Арсений Грицюк (20'), Коннор Браун (32'), Тимо Майер (47'), Джек Хьюз (54') и Йеспер Братт (57'). У хозяев забивали Владислав Гавриков (16'), Мика Зибанежад (21') и Конор Шири (50').
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил 13-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 30 (13+17) набранных очков.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 68 сыгранных матчей 31 (14+17) набранное очко.
«Нью-Джерси» оформили свою третью победу в сезоне в противостоянии с «Рейнджерс» — в рамках «Битвы за Гудзон». Заключительный матч команды проведут 1 апреля.
Другие результаты игрового дня
«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» (6:5 ОТ). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев принял участие в пятой шайбе своей команды и также записал на свой счет результативную передачу.
«Калгари» дома победил «Сент-Луис» (2:1 Б). Нападающий «Калгари» Матвей Гридин записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии.
«Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» (2:1 Б). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не сумел реализовать послематчевый буллит.
«Филадельфия» на выезде победил «Анахайм» (3:2 ОТ). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.
Майк Салливан
Шелдон Киф
Джонатан Куик
Якоб Маркстрем
(00:00-15:35)
Якоб Маркстрем
(15:55-25:20)
Якоб Маркстрем
(c 25:32)
15:20
Владислав Гавриков
(Алексис Лафренье)
15:55
Гейб Перро
16:14
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Коннор Браун)
19:16
Арсений Грицюк
20:19
Мика Зибанежад
(Гейб Перро)
25:32
Джей Ти Миллер
29:12
Джонатан Ковачевич
31:09
Алексис Лафренье
31:36
Коннор Браун
(Нико Хишир, Джек Хьюз)
32:32
Шимон Немец
44:18
Мика Зибанежад
46:29
Тимо Майер
(Пол Коттер)
49:41
Конор Шири
(Мэттью Робертсон, Джей Ти Миллер)
53:05
Джек Хьюз
(Коннор Браун, Шимон Немец)
56:22
Йеспер Братт
(Джек Хьюз, Бренден Диллон)
