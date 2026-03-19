Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.19
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
2
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2

Гавриков и Грицюк отметились голами в «‎Битве за Гудзон» в НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Рейнджерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (17'), Арсений Грицюк (20'), Коннор Браун (32'), Тимо Майер (47'), Джек Хьюз (54') и Йеспер Братт (57'). У хозяев забивали Владислав Гавриков (16'), Мика Зибанежад (21') и Конор Шири (50').

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил 13-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 64 сыгранных матчей 30 (13+17) набранных очков.

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 68 сыгранных матчей 31 (14+17) набранное очко.

«Нью-Джерси» оформили свою третью победу в сезоне в противостоянии с «Рейнджерс» — в рамках «Битвы за Гудзон». Заключительный матч команды проведут 1 апреля.

Другие результаты игрового дня

«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» (6:5 ОТ). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев принял участие в пятой шайбе своей команды и также записал на свой счет результативную передачу.

«Калгари» дома победил «Сент-Луис» (2:1 Б). Нападающий «Калгари» Матвей Гридин записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии.

«Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» (2:1 Б). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не сумел реализовать послематчевый буллит.

«Филадельфия» на выезде победил «Анахайм» (3:2 ОТ). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.

Рейнджерс
3:6
1:2, 1:1, 1:3
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
19.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17307 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Шелдон Киф
Вратари
Джонатан Куик
Якоб Маркстрем
(00:00-15:35)
Якоб Маркстрем
(15:55-25:20)
Якоб Маркстрем
(c 25:32)
1-й период
15:20
Владислав Гавриков
(Алексис Лафренье)
15:55
Гейб Перро
16:14
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Коннор Браун)
19:16
Арсений Грицюк
2-й период
20:19
Мика Зибанежад
(Гейб Перро)
25:32
Джей Ти Миллер
29:12
Джонатан Ковачевич
31:09
Алексис Лафренье
31:36
Коннор Браун
(Нико Хишир, Джек Хьюз)
32:32
Шимон Немец
3-й период
44:18
Мика Зибанежад
46:29
Тимо Майер
(Пол Коттер)
49:41
Конор Шири
(Мэттью Робертсон, Джей Ти Миллер)
53:05
Джек Хьюз
(Коннор Браун, Шимон Немец)
56:22
Йеспер Братт
(Джек Хьюз, Бренден Диллон)
Статистика
Рейнджерс
Нью-Джерси
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
