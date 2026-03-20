Шатаут Бобровского помог «Флориде» победить «Эдмонтон»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Коул Рейнхардт (12'), Эй Джей Грир (20'), Антон Лунделл (35') и Картер Верхаге (56').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин отразил 21 бросок по своим воротам, оформив четвертый шатаут в сезоне и 53-й за карьеру в лиге. По этому показателю он сравнялся с чехом Ярославом Галаком и вышел на пятое место среди вратарей-европейцев.
Кроме того, Бобровский одержал 454-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на седьмое место по данному показателю среди вратарей лиги, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом.
«Флорида» выиграла четыре из шести последних матчей и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «пантер» от зоны плей-офф составляет 12 очков. В субботу, 21 марта, «Флорида» на выезде сыграет с «Калгари».
«Эдмонтон» занимает шестое место на Западе. В воскресенье, 22 марта, «нефтяники» дома сыграют с «Тампой».
Крис Ноблок
Пол Морис
Коннор Ингрэм
Сергей Бобровский
11:12
Коул Рейнхардт
(Майк Беннинг)
12:36
Спенсер Стэстни
19:02
Эй Джей Грир
(Майк Беннинг, Эван Родригес)
20:29
Сэм Беннетт
28:18
Мэттью Ткачак
33:49
Василий Подколзин
34:21
Антон Лунделл
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
55:23
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
