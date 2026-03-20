Шатаут Бобровского помог «Флориде» победить «Эдмонтон»

«Флорида» на выезде обыграла «Эдмонтон» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Коул Рейнхардт (12'), Эй Джей Грир (20'), Антон Лунделл (35') и Картер Верхаге (56').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин отразил 21 бросок по своим воротам, оформив четвертый шатаут в сезоне и 53-й за карьеру в лиге. По этому показателю он сравнялся с чехом Ярославом Галаком и вышел на пятое место среди вратарей-европейцев.

Кроме того, Бобровский одержал 454-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на седьмое место по данному показателю среди вратарей лиги, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом.

«Флорида» выиграла четыре из шести последних матчей и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «пантер» от зоны плей-офф составляет 12 очков. В субботу, 21 марта, «Флорида» на выезде сыграет с «Калгари».

«Эдмонтон» занимает шестое место на Западе. В воскресенье, 22 марта, «нефтяники» дома сыграют с «Тампой».

Эдмонтон
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
20.03.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Пол Морис
Вратари
Коннор Ингрэм
Сергей Бобровский
1-й период
11:12
Коул Рейнхардт
(Майк Беннинг)
12:36
Спенсер Стэстни
19:02
Эй Джей Грир
(Майк Беннинг, Эван Родригес)
2-й период
20:29
Сэм Беннетт
28:18
Мэттью Ткачак
33:49
Василий Подколзин
34:21
Антон Лунделл
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
3-й период
55:23
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
Статистика
Эдмонтон
Флорида
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит