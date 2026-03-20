Шатаут Бобровского помог «Флориде» победить «Эдмонтон»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин отразил 21 бросок по своим воротам, оформив четвертый шатаут в сезоне и 53-й за карьеру в лиге. По этому показателю он сравнялся с чехом Ярославом Галаком и вышел на пятое место среди вратарей-европейцев.