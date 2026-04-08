Гол Тарасенко и пас Тренина помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (12'), Маркус Фолиньо (21'), Владимир Тарасенко (33'), Маркус Юханссон (47') и Йоэль Эрикссон Эк (58'). У гостей отличились Брэндон Монтур (11') и Адам Ларссон (14').
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 34-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 45 (23+22) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 22 (6+16) набранных очков.
«Миннесота» выиграл четвертый матч кряду и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции и уже обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. Соперником «дикарей» в первом раунде станет «Даллас», который идет на второй строчке. В пятницу, 10 апреля, эти команды сыграют друг с другом в Далласе.
«Сиэтл» проиграл 11 из 12 последних матчей и идет на 13-м месте на Западе и отстает от зоны плей-офф на девять очков. В тот же день «кракены» дома сыграют против «Вегаса».
Джон Хайнс
Дэн Байлсма
Йеспер Валльстедт
Джой Даккорд
08:22
Владимир Тарасенко
10:23
Брэндон Монтур
(Джейден Шварц, Каапо Какко)
11:57
Мэтт Болди
(Маркус Юханссон, Юэль Эрикссон Эк)
13:10
Адам Ларссон
(Чендлер Стивенсон)
14:24
Маркус Фолиньо
14:24
Джейми Олексяк
20:38
Маркус Фолиньо
(Яков Тренин)
26:29
Матс Зуккарелло
30:34
Райкер Эванс
32:46
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Джаред Сперджен)
36:52
Брок Фэйбер
46:49
Маркус Юханссон
(Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди)
54:50
Юэль Эрикссон Эк
54:50
Брэндон Монтур
57:17
Юэль Эрикссон Эк
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит