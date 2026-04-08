Гол Тарасенко и пас Тренина помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

«Миннесота» выиграл четвертый матч кряду и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции и уже обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. Соперником «дикарей» в первом раунде станет «Даллас», который идет на второй строчке. В пятницу, 10 апреля, эти команды сыграют друг с другом в Далласе.