Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.03
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.74
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Гол Тарасенко и пас Тренина помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

«Миннесота» дома обыграл «Сиэтл» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (12'), Маркус Фолиньо (21'), Владимир Тарасенко (33'), Маркус Юханссон (47') и Йоэль Эрикссон Эк (58'). У гостей отличились Брэндон Монтур (11') и Адам Ларссон (14').

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 34-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 45 (23+22) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 22 (6+16) набранных очков.

«Миннесота» выиграл четвертый матч кряду и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции и уже обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. Соперником «дикарей» в первом раунде станет «Даллас», который идет на второй строчке. В пятницу, 10 апреля, эти команды сыграют друг с другом в Далласе.

«Сиэтл» проиграл 11 из 12 последних матчей и идет на 13-м месте на Западе и отстает от зоны плей-офф на девять очков. В тот же день «кракены» дома сыграют против «Вегаса».

Миннесота
5:2
1:2, 2:0, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
8.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19089 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Дэн Байлсма
Вратари
Йеспер Валльстедт
Джой Даккорд
1-й период
08:22
Владимир Тарасенко
10:23
Брэндон Монтур
(Джейден Шварц, Каапо Какко)
11:57
Мэтт Болди
(Маркус Юханссон, Юэль Эрикссон Эк)
13:10
Адам Ларссон
(Чендлер Стивенсон)
14:24
Маркус Фолиньо
14:24
Джейми Олексяк
2-й период
20:38
Маркус Фолиньо
(Яков Тренин)
26:29
Матс Зуккарелло
30:34
Райкер Эванс
32:46
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Джаред Сперджен)
36:52
Брок Фэйбер
3-й период
46:49
Маркус Юханссон
(Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди)
54:50
Юэль Эрикссон Эк
54:50
Брэндон Монтур
57:17
Юэль Эрикссон Эк
Статистика
Миннесота
Сиэтл
Штрафное время
13
9
Игра в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит