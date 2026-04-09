Макдэвид оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров на 6 очков

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был признан первой звездой матча. К трем заброшенными шайбам 29-летний канадец добавил две результативные передачи. Всего на его счету после 79 сыгранных матчей 133 (47+86) набранных очка. Макдэвид в третий hfp в карьере преодолел отметку в 130 очков за сезон. Больше подобных сезонов в НХЛ только у Фила Эспозито (4), Марио Лемье (6) и Уэйна Гретцки (13).