Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
0
:
Вашингтон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Баффало
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
Макдэвид оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров на 6 очков

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Коннор Макдэвид (7', 26', 35'), еще по одной шайбе забросили Василий Подколзин (19') и Джек Рословик (24'). У хозяев отличились Маклин Селебрини (5') и Кифер Шервуд (25').

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был признан первой звездой матча. К трем заброшенными шайбам 29-летний канадец добавил две результативные передачи. Всего на его счету после 79 сыгранных матчей 133 (47+86) набранных очка. Макдэвид в третий hfp в карьере преодолел отметку в 130 очков за сезон. Больше подобных сезонов в НХЛ только у Фила Эспозито (4), Марио Лемье (6) и Уэйна Гретцки (13).

Макдэвид увеличил свое преимущество в списке лучших бомбардиров сезона над нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым до шести очков. При этом у россиянина есть одна игра в запасе.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 24-летнего россиянина после 79 сыгранных матчей 37 (19+18) набранных очков. Подколзин проводит свой самый результативный сезон в НХЛ.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 77 сыгранных матчей 35 (3+32) набранных очков.

«Эдмонтон» выиграл шесть из восьми последних матчей и идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 11 апреля, «нефтяники» на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».

«Сан-Хосе» занимает десятое место на Западе и отстает от зоны плей-офф на три очка. В пятницу, 10 апреля, «акулы» на выезде сыграют против «Анахайма».

Сан-Хосе
2:5
1:2, 1:3, 0:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
9.04.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
SAP Center, 15683 зрителя
Главные тренеры
Райан Варсофски
Крис Ноблок
Вратари
Алекс Неделькович
(00:00-13:37)
Коннор Ингрэм
(00:00-40:00)
Алекс Неделькович
(c 13:43)
Тристан Джарри
(c 40:00)
1-й период
03:38
Командный штраф
04:27
Маклин Селебрини
(Дмитрий Орлов, Уилл Смит)
05:15
Майк Миса
06:18
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Василий Подколзин)
13:43
Мэтт Савой
17:18
Винсент Дешарне
18:38
Василий Подколзин
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
2-й период
22:31
Маклин Селебрини
23:33
Джек Рословик
(Коннор Макдэвид)
24:37
Кифер Шервуд
(Александр Веннберг, Вильям Эклунд)
25:53
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
29:28
Командный штраф
34:13
Коннор Макдэвид
(Джек Рословик)
Статистика
Сан-Хосе
Эдмонтон
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит