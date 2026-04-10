16:30
Авангард
:
ЦСКА
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Капризов побил рекорд «Миннесоты» по числу матчей с двумя голами

«Даллас» дома обыграл «Миннесоту» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон (5'), Колин Блэквелл (29'), Кэмерон Хьюз (37'), Микко Рантанен (45') и Джейсон Робертсон (51'). У гостей дубль оформил Кирилл Капризов (20', 27'), также голами отметились Куинн Хьюз (14') и Райан Хартман (40').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. 28-летний россиянин в большинстве забросил 44-ю и 45-ю шайбы в этом сезоне. Всего на счету Капризова после 77 сыгранных матчей 89 (45+44) набранных очков. Он идет на четвертом месте в списке лучших снайперов сезона, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 47), Коулу Кофилду («Монреаль», 50) и Натану Маккиннону («Колорадо», 52).

Капризов провел 42-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами и побил рекорд франшизы, который ранее принадлежал словаку Мариану Габорику (41), выступавшему за «Миннесоту» с 2000 по 2009 год. У Габорика на это ушло 502 матча, у Капризова — 395.

«Даллас» выиграл три из четырех последних матчей и идет на втором месте в турнирной таблице Запада. В субботу, 11 апреля, «звезды» дома сыграют против «Рейнджерс».

«Миннесота» прервала серию из четырех побед и располагается на третьей строчке на Западе. В тот же день «дикари» на выезде сыграют против «Нэшвилла».

«Даллас» и «Миннесота» сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф НХЛ.

Даллас
5:4
1:2, 2:2, 2:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
10.04.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Вратари
Джейк Эттинджер
Филип Густавссон
(00:00-19:25)
Филип Густавссон
(19:30-58:08)
Филип Густавссон
(58:26-58:38)
1-й период
04:26
Уайатт Джонстон
(Микко Рантанен, Джастин Хрыковиан)
13:02
Куинн Хьюз
(Матс Зуккарелло)
19:30
Уайатт Джонстон
19:44
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Мэтт Болди)
2-й период
23:14
Лиан Биксель
23:14
Ник Фолиньо
26:23
Эса Линделл
26:39
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Мэтт Болди)
28:03
Колин Блэкуэлл
(Эса Линделл)
28:03
Тайлер Майерс
28:03
Ник Фолиньо
28:03
Ник Фолиньо
28:57
Уайатт Джонстон
36:16
Кэмерон Хьюз
(Оскар Бек, Колин Блэкуэлл)
38:05
Тайлер Майерс
39:49
Райан Хартман
(Джаред Сперджен, Куинн Хьюз)
3-й период
44:28
Микко Рантанен
(Томас Харли, Уайатт Джонстон)
50:35
Джейсон Робертсон
(Эса Линделл)
52:08
Адам Эрне
52:08
Райан Хартман
57:30
Микко Рантанен
59:45
Микко Рантанен
59:45
Томас Харли
59:45
Мэтт Болди
59:45
Куинн Хьюз
Статистика
Даллас
Миннесота
Штрафное время
20
12
Игра в большинстве
1
5
Голы в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
