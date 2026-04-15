Гол и две передачи Мичкова принесли победу «Филадельфии»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Портер Мартон (9'), Оливер Бонк (15'), Матвей Мичков (34') и Алекс Бамп (53'). У гостей отличились Брендан Галлахер (27') и Джейк Эванс (40').
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча. 21-летний россиянин забросил 20-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в первой и второй шайбах своей команды, оформив ассистентский дубль.
В своем втором сезоне в НХЛ Мичков сыграл 81 матч и набрал 51 (20+31) очко — на 12 меньше, чем в дебютном сезоне.
«Филадельфия» заверила сезон на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2020 года сыграет в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «летчики» сыграют против «Питтсбурга». Плей-офф НХЛ стартует в воскресенье, 19 апреля.
Рик Токкет
Мартен Сан-Луи
Самуэль Эрссон
(00:00-07:56)
Якуб Добеш
(00:00-56:12)
Самуэль Эрссон
(c 08:08)
00:21
Ник Силер
08:08
Портер Мартон
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42
Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Хантер Макдональд)
26:50
Брендан Галлахер
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:52
Матвей Мичков
36:43
Тайсон Форстер
39:49
Джейк Эванс
(Арбер Джекай, Джозеф Велено)
44:48
Хантер Макдональд
50:19
Хантер Макдональд
50:19
Кирби Дак
52:00
Алекс Бамп
(Портер Мартон)
56:12
Давид Иржичек
56:12
Александр Тексье
