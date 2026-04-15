19:30
Торпедо
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
7
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Монреаль
2
Гол и две передачи Мичкова принесли победу «Филадельфии»

«Филадельфия» дома обыграла «Монреаль» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Портер Мартон (9'), Оливер Бонк (15'), Матвей Мичков (34') и Алекс Бамп (53'). У гостей отличились Брендан Галлахер (27') и Джейк Эванс (40').

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча. 21-летний россиянин забросил 20-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал в первой и второй шайбах своей команды, оформив ассистентский дубль.

В своем втором сезоне в НХЛ Мичков сыграл 81 матч и набрал 51 (20+31) очко — на 12 меньше, чем в дебютном сезоне.

«Филадельфия» заверила сезон на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2020 года сыграет в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «летчики» сыграют против «Питтсбурга». Плей-офф НХЛ стартует в воскресенье, 19 апреля.

Филадельфия
4:2
2:0, 1:2, 1:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
15.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20041 зритель
Главные тренеры
Рик Токкет
Мартен Сан-Луи
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-07:56)
Якуб Добеш
(00:00-56:12)
Самуэль Эрссон
(c 08:08)
1-й период
00:21
Ник Силер
08:08
Портер Мартон
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42
Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Хантер Макдональд)
2-й период
26:50
Брендан Галлахер
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:52
Матвей Мичков
36:43
Тайсон Форстер
39:49
Джейк Эванс
(Арбер Джекай, Джозеф Велено)
3-й период
44:48
Хантер Макдональд
50:19
Хантер Макдональд
50:19
Кирби Дак
52:00
Алекс Бамп
(Портер Мартон)
56:12
Давид Иржичек
56:12
Александр Тексье
Статистика
Филадельфия
Монреаль
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит