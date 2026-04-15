Гол и две передачи Мичкова принесли победу «Филадельфии»

«Филадельфия» заверила сезон на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2020 года сыграет в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «летчики» сыграют против «Питтсбурга». Плей-офф НХЛ стартует в воскресенье, 19 апреля.