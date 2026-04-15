Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в НХЛ

21-летний россиянин забросил шайбу и отдал две голевые передачи в домашней игре против «Монреаля» (4:2). Мичков завершил свой второй регулярный сезон в НХЛ, набрав 51 (20+31) очко в 81 матче.
Первой звездой игрового дня был признан нападающий «Сент-Луиса» Джимми Санггеруд, забросивший две шайбы и отдавший две результативные передачи в домашней игре против «Питтсбурга» (7:5).
Третьей звездой игрового дня стал вратарь «Бостона» Джереми Свэйман, сыгравший на ноль в домашней игре против «Нью-Джерси» (4:0). Он отразил 21 бросок по своим воротам.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится в пятницу, 17 апреля. Первые матчи плей-офф пройдут в воскресенье, 19 апреля.
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
15.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20041 зритель
Главные тренеры
Рик Токкет
Мартен Сан-Луи
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-07:56)
Якуб Добеш
(00:00-56:12)
Самуэль Эрссон
(c 08:08)
1-й период
00:21
Ник Силер
08:08
Портер Мартон
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42
Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Хантер Макдональд)
2-й период
26:50
Брендан Галлахер
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:52
Матвей Мичков
36:43
Тайсон Форстер
39:49
Джейк Эванс
(Арбер Джекай, Джозеф Велено)
3-й период
44:48
Хантер Макдональд
50:19
Хантер Макдональд
50:19
Кирби Дак
52:00
Алекс Бамп
(Портер Мартон)
56:12
Давид Иржичек
56:12
Александр Тексье
Статистика
Филадельфия
Монреаль
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
0
3
