Определились все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции

«Филадельфия» с россиянином Матвеем Мичковым в составе впервые с 2020 года сыграет в плей-офф НХЛ. Накануне «Флайерз» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата (4:2). Мичков был признан первой звездой матча и второй звездой игрового дня в лиге. 21-летний хоккеист забросил 20-ю шайбу в сезоне, а также отдал две результативные передачи.
После этой игры окончательно определились пары первого раунда плей-офф на Востоке:
«Тампа» — «Монреаль»;
«Филадельфия» — «Питтсбург»;
«Каролина» — «Оттава»;
«Бостон» — «Баффало».
В Западной конференции на данный момент известно, что «Даллас» встретится с «Миннесотой». Также в плей-офф вышли «Колорадо», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».
Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.
В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», которая в текущем сезоне не сумела выйти в плей-офф. В составе «Флориды» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.