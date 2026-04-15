Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
7
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Монреаль
2
Определились все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 на Востоке.

«Филадельфия» с россиянином Матвеем Мичковым в составе впервые с 2020 года сыграет в плей-офф НХЛ. Накануне «Флайерз» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата (4:2). Мичков был признан первой звездой матча и второй звездой игрового дня в лиге. 21-летний хоккеист забросил 20-ю шайбу в сезоне, а также отдал две результативные передачи.

После этой игры окончательно определились пары первого раунда плей-офф на Востоке:

  • «Тампа» — «Монреаль»;

  • «Филадельфия» — «Питтсбург»;

  • «Каролина» — «Оттава»;

  • «Бостон» — «Баффало».

В Западной конференции на данный момент известно, что «Даллас» встретится с «Миннесотой». Также в плей-офф вышли «Колорадо», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», которая в текущем сезоне не сумела выйти в плей-офф. В составе «Флориды» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.