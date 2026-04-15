Определились все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции

«Филадельфия» с россиянином Матвеем Мичковым в составе впервые с 2020 года сыграет в плей-офф НХЛ. Накануне «Флайерз» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата (4:2). Мичков был признан первой звездой матча и второй звездой игрового дня в лиге. 21-летний хоккеист забросил 20-ю шайбу в сезоне, а также отдал две результативные передачи.