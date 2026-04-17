Матч-центр
Хоккей. КХЛ
Металлург Мг
4
Торпедо
3
Нэшвилл
4
Анахайм
5
Виннипег
1
Сан-Хосе
6
Эдмонтон
6
Ванкувер
1
Калгари
3
Лос-Анджелес
1
Колорадо
2
Сиэтл
0
Овечкин рассказал, как смог провести 82 матча в НХЛ в 40 лет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил персонал клуба за то, что он смог провести 82 матча в Национальной хоккейной лиге в 40 лет.

«У меня были повреждения и проблемы, но наш персонал проделал отличную работу. Иногда ты просыпаешься с болью, приходишь на арену, и они помогают улучшить ситуацию», — сказал Овечкин.

На данный момент Овечкин является рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в регулярных чемпионатах (929 шайб). Гретцки остается лидером по сумме голов в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли (1016), у Овечкина — 1006.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф в этом сезоне. 40-летний капитан «Кэпиталз» провел все 82 матча, набрал 64 очка (32+32) и стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт истекает летом 2026 года. Окончательное решение о продолжении карьеры Овечкин, по его словам, примет после завершения сезона.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
