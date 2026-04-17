Овечкин рассказал, как смог провести 82 матча в НХЛ в 40 лет

«У меня были повреждения и проблемы, но наш персонал проделал отличную работу. Иногда ты просыпаешься с болью, приходишь на арену, и они помогают улучшить ситуацию», — сказал Овечкин.
На данный момент Овечкин является рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в регулярных чемпионатах (929 шайб). Гретцки остается лидером по сумме голов в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли (1016), у Овечкина — 1006.
«Вашингтон» не вышел в плей-офф в этом сезоне. 40-летний капитан «Кэпиталз» провел все 82 матча, набрал 64 очка (32+32) и стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт истекает летом 2026 года. Окончательное решение о продолжении карьеры Овечкин, по его словам, примет после завершения сезона.