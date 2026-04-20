21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Юту» в плей-офф НХЛ

«Вегас» на своей арене одержал победу над «Ютой» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Встреча прошла в Лас-Вегасе. В составе победителей победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (24-я минута), Марк Стоун (46), Ник Дауд (48) и россиянин Иван Барбашев (59). У гостей отличились Логан Кули (20) и Кевин Стенлунд (26).

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев и защитник «Юты» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Вегаса», следующая игра состоится 21 апреля в Лас-Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, «Юта» стала четвертой в Центральном дивизионе и впервые вышла в плей-офф НХЛ. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

В другом матче дня «Баффало» обыграл «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Тейдж Томпсон, еще по шайбе забросили Маттиас Самуэльссон и Алекс Так.

У «Брюинз» отличились Морган Гики, Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. На счету россиянина Никиты Задорова результативная передача, нападающий Марат Хуснутдинов остался без набранных очков.


Вегас
4:2
0:1, 1:1, 3:0
Юта
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
20.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17979 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Вратари
Картер Харт
(00:00-43:35)
Карел Веймелка
(00:00-58:39)
Картер Харт
(c 43:45)
1-й период
11:55
Жереми Лозон
11:55
Брэндон Танев
16:32
Расмус Андерссон
16:32
Бретт Хауден
16:32
Шон Дурзи
19:49
Логан Кули
(Лоусон Крауз, Нэйт Шмидт)
2-й период
23:44
Колтон Сиссонс
(Брэйден Макнэбб, Коул Смит)
25:07
Кевин Стенлунд
(Шон Дурзи, Иэн Коул)
3-й период
43:45
Александр Керфут
45:33
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
47:20
Ник Дауд
(Ноа Хэнифин, Колтон Сиссонс)
53:55
Киган Колесар
53:55
Кайлер Ямамото
58:21
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин)
Статистика
Вегас
Юта
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит