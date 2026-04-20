Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Юту» в плей-офф НХЛ

Встреча прошла в Лас-Вегасе. В составе победителей победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (24-я минута), Марк Стоун (46), Ник Дауд (48) и россиянин Иван Барбашев (59). У гостей отличились Логан Кули (20) и Кевин Стенлунд (26).
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев и защитник «Юты» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Вегаса», следующая игра состоится 21 апреля в Лас-Вегасе.
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, «Юта» стала четвертой в Центральном дивизионе и впервые вышла в плей-офф НХЛ. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
В другом матче дня «Баффало» обыграл «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Тейдж Томпсон, еще по шайбе забросили Маттиас Самуэльссон и Алекс Так.
У «Брюинз» отличились Морган Гики, Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. На счету россиянина Никиты Задорова результативная передача, нападающий Марат Хуснутдинов остался без набранных очков.
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Картер Харт
(00:00-43:35)
Карел Веймелка
(00:00-58:39)
Картер Харт
(c 43:45)
11:55
Жереми Лозон
11:55
Брэндон Танев
16:32
Расмус Андерссон
16:32
Бретт Хауден
16:32
Шон Дурзи
19:49
Логан Кули
(Лоусон Крауз, Нэйт Шмидт)
23:44
Колтон Сиссонс
(Брэйден Макнэбб, Коул Смит)
25:07
Кевин Стенлунд
(Шон Дурзи, Иэн Коул)
43:45
Александр Керфут
45:33
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
47:20
Ник Дауд
(Ноа Хэнифин, Колтон Сиссонс)
53:55
Киган Колесар
53:55
Кайлер Ямамото
58:21
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит