Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Юту» в плей-офф НХЛ

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, «Юта» стала четвертой в Центральном дивизионе и впервые вышла в плей-офф НХЛ. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.