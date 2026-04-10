«Юта» с Сергачевым впервые вышла в плей-офф НХЛ

В составе победителей отличились Кайлер Ямамото (15-я минута), Ник Шмальц (26), Лоусон Крауз (44) и Дилан Гюнтер (47). У «Нэшвилла» шайба на счету Эрика Хаула (51).
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. В активе 27-летнего россиянина 57 очков (10 голов + 47 передач) в 74 матчах.
«Юта» одержала пятую победу подряд. Это позволило команде впервые за два года существования выйти в плей-офф НХЛ. «Юта» располагается на на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 78 матчей.
«Юта» стала четвертой командой Западной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее этого добились «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота».
Михаил Сергачев перешел в «Юту» в прошлом сезоне. Ранее в НХЛ он выступал за «Монреаль» и «Тампу», с которой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также в составе «Юты» играют защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут, являющиеся обладателями Кубка Гагарина 2025 года в составе ярославского «Локомотива».
Андре Туриньи
Эндрю Брюнетт
Карел Веймелка
Юусе Сарос
(00:00-48:11)
Юусе Сарос
(c 48:29)
03:58
Брэди Шей
08:37
Клэйтон Келлер
14:26
Кайлер Ямамото
(Логан Кули, Дилан Гюнтер)
25:16
Джастин Бэррон
25:35
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Логан Кули)
43:03
Лоусон Крауз
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
46:05
Дилан Гюнтер
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
48:29
Михаил Сергачев
50:22
Эрик Хаула
(Захари Л`Еро, Брэди Шей)
51:21
Тайсон Джост
58:24
Эрик Хаула
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит