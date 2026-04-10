Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
«Юта» с Сергачевым впервые вышла в плей-офф НХЛ

«Юта» на своей арене обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей отличились Кайлер Ямамото (15-я минута), Ник Шмальц (26), Лоусон Крауз (44) и Дилан Гюнтер (47). У «Нэшвилла» шайба на счету Эрика Хаула (51).

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. В активе 27-летнего россиянина 57 очков (10 голов + 47 передач) в 74 матчах.

«Юта» одержала пятую победу подряд. Это позволило команде впервые за два года существования выйти в плей-офф НХЛ. «Юта» располагается на на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 78 матчей.

«Юта» стала четвертой командой Западной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее этого добились «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота».

Михаил Сергачев перешел в «Юту» в прошлом сезоне. Ранее в НХЛ он выступал за «Монреаль» и «Тампу», с которой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также в составе «Юты» играют защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут, являющиеся обладателями Кубка Гагарина 2025 года в составе ярославского «Локомотива».

Юта
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
10.04.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Эндрю Брюнетт
Вратари
Карел Веймелка
Юусе Сарос
(00:00-48:11)
Юусе Сарос
(c 48:29)
1-й период
03:58
Брэди Шей
08:37
Клэйтон Келлер
14:26
Кайлер Ямамото
(Логан Кули, Дилан Гюнтер)
2-й период
25:16
Джастин Бэррон
25:35
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Логан Кули)
3-й период
43:03
Лоусон Крауз
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
46:05
Дилан Гюнтер
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
48:29
Михаил Сергачев
50:22
Эрик Хаула
(Захари Л`Еро, Брэди Шей)
51:21
Тайсон Джост
58:24
Эрик Хаула
Статистика
Юта
Нэшвилл
Штрафное время
4
16
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит