Шайба Барбашева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Ютой»

Встреча прошла на домашней площадке «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Маккензи Уигар (17-я минута), Дилан Гюнтер (35) и Логан Кули (55). У проигравших отличились Марк Стоун (12) и российский форвард Иван Барбашев (36).
Для Барбашева этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, 30-летний хоккеист был признан второй звездой матча.
Партнер Барбашева по команде нападающий Павел Дорофеев очков не набрал, как и защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующие два матча пройдут 24 и 26 апреля на домашней арене «Юты».
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, «Юта» стала четвертой в Центральном дивизионе и впервые вышла в плей-офф НХЛ. «Вегас» завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Флориду Пантерз».
«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне «Пантерз» не смогли выйти в плей-офф.
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Картер Харт
(00:00-57:09)
Карел Веймелка
(00:00-07:24)
Карел Веймелка
(07:48-22:21)
Карел Веймелка
(c 22:27)
07:48
Коул Смит
11:01
Логан Кули
11:42
Марк Стоун
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
13:54
Иэн Коул
15:18
Марк Стоун
15:18
Лоусон Крауз
16:59
Маккензи Уигар
17:33
Иван Барбашев
17:33
Брэндон Танев
19:25
Иэн Коул
22:27
Ник Дауд
26:27
Жереми Лозон
26:27
Майкл Карконе
27:49
Джек Айкел
32:32
Командный штраф
34:56
Дилан Гюнтер
(Кайлер Ямамото)
35:58
Иван Барбашев
(Джек Айкел)
45:58
Расмус Андерссон
54:00
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Кайлер Ямамото)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит