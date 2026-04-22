23.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Шайба Барбашева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Ютой»

«Вегас» уступил «Юте» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (2:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней площадке «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Маккензи Уигар (17-я минута), Дилан Гюнтер (35) и Логан Кули (55). У проигравших отличились Марк Стоун (12) и российский форвард Иван Барбашев (36).

Для Барбашева этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, 30-летний хоккеист был признан второй звездой матча.

Партнер Барбашева по команде нападающий Павел Дорофеев очков не набрал, как и защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующие два матча пройдут 24 и 26 апреля на домашней арене «Юты».

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, «Юта» стала четвертой в Центральном дивизионе и впервые вышла в плей-офф НХЛ. «Вегас» завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Флориду Пантерз».

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне «Пантерз» не смогли выйти в плей-офф.

Вегас
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Юта
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
22.04.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17871 зритель
Главные тренеры
Джон Торторелла
Андре Туриньи
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:09)
Карел Веймелка
(00:00-07:24)
Карел Веймелка
(07:48-22:21)
Карел Веймелка
(c 22:27)
1-й период
07:48
Коул Смит
11:01
Логан Кули
11:42
Марк Стоун
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
13:54
Иэн Коул
15:18
Марк Стоун
15:18
Лоусон Крауз
16:59
Маккензи Уигар
17:33
Иван Барбашев
17:33
Брэндон Танев
19:25
Иэн Коул
2-й период
22:27
Ник Дауд
26:27
Жереми Лозон
26:27
Майкл Карконе
27:49
Джек Айкел
32:32
Командный штраф
34:56
Дилан Гюнтер
(Кайлер Ямамото)
35:58
Иван Барбашев
(Джек Айкел)
3-й период
45:58
Расмус Андерссон
54:00
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Кайлер Ямамото)
Статистика
Вегас
Юта
Штрафное время
14
14
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит