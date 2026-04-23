Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» обыграть «Анахайм» в плей-офф

Встреча прошла на домашней площадке «Ойлерз». В составе «Анахайма» дважды отличились Каттер Готье (13-я и 56-я минуты) и Райан Пилинг (36 и 59). Еще по одной шайбе забросили Джейкоб Труба (23) и Алекс Киллорн (26). У «Эдмонтона» голы в активе Леона Драйзайтля (9), Коннора Мерфи (32), Зака Хаймана (38) и Джошуа Самански (54).
Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал на Драйзайтля результативную передачу, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» считался фаворитом до начала игры.
Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму вначале второго периода. После столкновения с соперником хоккеист, прихрамывая, отправился на скамейку запасных, где держался за ногу.
В конце второй двадцатиминутки Макдэвид вернулся на лед и допустил результативную ошибку при игре в большинстве, сделав неточную передачу на своей половине, что позволило Пилингу отличиться в меньшинстве.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья игра пройдет на домашней арене «Анахайма» в ночь на 25 апреля по московскому времени.
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Коннор Ингрэм
(00:00-58:05)
Лукаш Достал
Коннор Ингрэм
(c 58:50)
03:29
Каттер Готье
05:19
Джек Рословик
08:58
Леон Драйзайтль
(Василий Подколзин, Джейк Уолман)
11:04
Дарнелл Нерс
12:48
Каттер Готье
(Алекс Киллорн)
17:45
Райан Пелинг
22:44
Джейкоб Труба
(Джексон Лакомб, Трой Терри)
24:29
Мэтт Савой
25:35
Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
31:46
Коннор Мерфи
(Каспери Капанен, Леон Драйзайтль)
34:20
Каттер Готье
35:50
Райан Пелинг
(Алекс Киллорн)
37:48
Зак Хаймэн
(Маттиас Экхольм, Райан Нюджент-Хопкинс)
38:52
Павел Минтюков
53:51
Джошуа Замански
(Мэтт Савой, Джек Рословик)
55:08
Каттер Готье
58:50
Райан Пелинг
(Джексон Лакомб)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит