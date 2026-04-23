Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» обыграть «Анахайм» в плей-офф

Встреча прошла на домашней площадке «Ойлерз». В составе «Анахайма» дважды отличились Каттер Готье (13-я и 56-я минуты) и Райан Пилинг (36 и 59). Еще по одной шайбе забросили Джейкоб Труба (23) и Алекс Киллорн (26). У «Эдмонтона» голы в активе Леона Драйзайтля (9), Коннора Мерфи (32), Зака Хаймана (38) и Джошуа Самански (54).