Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» обыграть «Анахайм» в плей-офф

«Эдмонтон» уступил «Анахайму» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона 2025/26 (4:6).

Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней площадке «Ойлерз». В составе «Анахайма» дважды отличились Каттер Готье (13-я и 56-я минуты) и Райан Пилинг (36 и 59). Еще по одной шайбе забросили Джейкоб Труба (23) и Алекс Киллорн (26). У «Эдмонтона» голы в активе Леона Драйзайтля (9), Коннора Мерфи (32), Зака Хаймана (38) и Джошуа Самански (54).

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал на Драйзайтля результативную передачу, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» считался фаворитом до начала игры.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму вначале второго периода. После столкновения с соперником хоккеист, прихрамывая, отправился на скамейку запасных, где держался за ногу.

В конце второй двадцатиминутки Макдэвид вернулся на лед и допустил результативную ошибку при игре в большинстве, сделав неточную передачу на своей половине, что позволило Пилингу отличиться в меньшинстве.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья игра пройдет на домашней арене «Анахайма» в ночь на 25 апреля по московскому времени.


Эдмонтон
4:6
1:1, 2:3, 1:2
Анахайм
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
23.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-58:05)
Лукаш Достал
Коннор Ингрэм
(c 58:50)
1-й период
03:29
Каттер Готье
05:19
Джек Рословик
08:58
Леон Драйзайтль
(Василий Подколзин, Джейк Уолман)
11:04
Дарнелл Нерс
12:48
Каттер Готье
(Алекс Киллорн)
17:45
Райан Пелинг
2-й период
22:44
Джейкоб Труба
(Джексон Лакомб, Трой Терри)
24:29
Мэтт Савой
25:35
Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Джексон Лакомб)
31:46
Коннор Мерфи
(Каспери Капанен, Леон Драйзайтль)
34:20
Каттер Готье
35:50
Райан Пелинг
(Алекс Киллорн)
37:48
Зак Хаймэн
(Маттиас Экхольм, Райан Нюджент-Хопкинс)
38:52
Павел Минтюков
3-й период
53:51
Джошуа Замански
(Мэтт Савой, Джек Рословик)
55:08
Каттер Готье
58:50
Райан Пелинг
(Джексон Лакомб)
Статистика
Эдмонтон
Анахайм
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит