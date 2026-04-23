«Даллас» обыграл «Миннесоту» и повел в серии плей-офф

«Даллас» одержал победу в овертайме над «Миннесотой» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (4:3 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Миннесоты». В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (2-я минута), Джейсон Робертсон (14), Мэтт Дюшен (51) и Уайатт Джонстон (93). У «Миннесоты» отличились Маркус Юханссон (19), Юэль Эрикссон Эк (26) и Майкл Маккэррон (38).

Российские хоккеисты «Миннесоты» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров результативными действиями не отметились.

В трех играх плей-офф на счету Капризова 4 (1+3) очка.

Еще один россиянин Яков Тренин не принял участие в матче из-за повреждения, которое получил во второй игре серии после столкновения с американским форвардом «Далласа» Колином Блэквеллом.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В этом же дивизионе «Миннесота» стала третьей.

«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая игра пройдет на домашней площадке «Уайлд» в ночь на 26 апреля по московскому времени.

Миннесота
3:4
1:2, 2:0, 0:1
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
23.04.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19244 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Вратари
Йеспер Валльстедт
Джейк Эттинджер
1-й период
01:05
Юнас Бродин
01:25
Микко Рантанен
(Мэтт Дюшен, Джейсон Робертсон)
09:24
Ник Фолиньо
13:48
Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен)
16:25
Джейсон Робертсон
18:20
Маркус Юханссон
(Бобби Бринк)
2-й период
25:00
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Куинн Хьюз)
29:04
Джейми Бенн
30:27
Юэль Эрикссон Эк
30:27
Эса Линделл
30:48
Райан Хартман
33:58
Райан Хартман
35:18
Мэтт Болди
37:25
Майк Маккэррон
(Ник Фолиньо, Юнас Бродин)
3-й период
40:18
Эса Линделл
46:13
Радек Факса
48:27
Бобби Бринк
50:18
Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Уайатт Джонстон)
52:30
Микко Рантанен
Овертайм
74:36
Сэм Стил
79:09
Джейми Бенн
85:54
Куинн Хьюз
90:56
Данила Юров
92:10
Уайатт Джонстон
(Миро Хейсканен, Джейсон Робертсон)
Статистика
Миннесота
Даллас
Штрафное время
18
16
Игра в большинстве
7
8
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше