«Даллас» обыграл «Миннесоту» и повел в серии плей-офф

Встреча прошла на домашней арене «Миннесоты». В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (2-я минута), Джейсон Робертсон (14), Мэтт Дюшен (51) и Уайатт Джонстон (93). У «Миннесоты» отличились Маркус Юханссон (19), Юэль Эрикссон Эк (26) и Майкл Маккэррон (38).
Российские хоккеисты «Миннесоты» Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Данила Юров результативными действиями не отметились.
В трех играх плей-офф на счету Капризова 4 (1+3) очка.
Еще один россиянин Яков Тренин не принял участие в матче из-за повреждения, которое получил во второй игре серии после столкновения с американским форвардом «Далласа» Колином Блэквеллом.
По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В этом же дивизионе «Миннесота» стала третьей.
«Даллас» вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертая игра пройдет на домашней площадке «Уайлд» в ночь на 26 апреля по московскому времени.
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Йеспер Валльстедт
Джейк Эттинджер
01:05
Юнас Бродин
01:25
Микко Рантанен
(Мэтт Дюшен, Джейсон Робертсон)
09:24
Ник Фолиньо
13:48
Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен)
16:25
Джейсон Робертсон
18:20
Маркус Юханссон
(Бобби Бринк)
25:00
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Куинн Хьюз)
29:04
Джейми Бенн
30:27
Юэль Эрикссон Эк
30:27
Эса Линделл
30:48
Райан Хартман
33:58
Райан Хартман
35:18
Мэтт Болди
37:25
Майк Маккэррон
(Ник Фолиньо, Юнас Бродин)
40:18
Эса Линделл
46:13
Радек Факса
48:27
Бобби Бринк
50:18
Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Уайатт Джонстон)
52:30
Микко Рантанен
74:36
Сэм Стил
79:09
Джейми Бенн
85:54
Куинн Хьюз
90:56
Данила Юров
92:10
Уайатт Джонстон
(Миро Хейсканен, Джейсон Робертсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит